Serenity – L’isola dell’inganno: una clip in esclusiva dal film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Cinema

di Rina Zamarra - 11/07/2019 08:38

Serenity - L’isola dell’inganno sta per uscire nei cinema italiani. In attesa del debutto il 18 luglio, guardate la clip in esclusiva con Matthew McConaughey.

1 condivisione

Come ogni mattina il capitano Baker Dill si alza prestissimo, si mette alla guida del suo pick-up, raggiunge la Serenity e inizia un’altra giornata infruttuosa a caccia di un tonno gigante.

In pochi secondi la clip in esclusiva in testata vi racconta il protagonista di Serenity - L’isola dell’inganno, in uscita al cinema il 18 luglio 2019. E bastano quei pochi secondi per porsi una serie di domande: chi è il capitano? Perché trascorre le sue giornate cercando di catturare un tonno gigante?

Il capitano ha il volto e il fisico statuario di Matthew McConaughey, che dà vita a un personaggio misterioso e tormentato. Baker Dill, infatti, è un pescatore di ripiego. L’uomo ha abbandonato la sua vecchia vita per motivazioni poco chiare ed è perennemente irascibile e scontroso. La tranquillità del suo rifugio sull’isola di Plymouth, però, viene messa subito in pericolo dall’arrivo dell'ex moglie Karen (Anne Hathaway).

La donna ricompare con una richiesta particolare: vuole che Baker l’aiuti a liberarsi del marito violento, gettandolo in mare per la ragguardevole cifra di 10 milioni di dollari. Oltre ai soldi, Karen ha altri argomenti su cui fare leva: è una bellissima donna ed è la madre del figlio di Baker.

Serenity - L’isola dell’inganno ha il classico intreccio di un noir, pieno di segreti, di colpi di scena e di domande che lo spettatore è indotto a porsi da subito. Perché il capitano ha abbandonato il figlio? Cosa faceva prima di rifugiarsi sull’isola? E perché è tentato di aiutare Karen? È solo una questione di soldi o qualcosa lo lega ancora alla donna? A complicare ulteriormente la trama c’è anche un’altra presenza femminile. Baker ha una relazione con la matura Constance (Dianel Lane), che cerca subito di metterlo in guardia e di indurlo a non aiutare l'ex moglie.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per tenervi incollati al grande schermo, grazie al notevole cast e alla sceneggiatura e alla regia di Steven Knight, famoso per aver scritto Piccoli affari sporchi e La promessa dell’assassino e per aver diretto Redemption - Identità nascoste e Locke.