Shining con Jim Carrey al posto di Jack Nicholson è... strano [VIDEO]

Continua ad impressionare il volto di Jim Carrey nei panni del folle Jack Torrance, ma potremmo abituarci all'idea e chissà che qualcuno ad Hollywood non decida di mettere in scena il remake del capolavoro di Kubrick con protagonista proprio il poliedrico Jim.

Il video di Shining interpretato digitalmente da Jim Carrey ha riscosso molto successo sui social, soprattutto su Twitter, suscitando ilarità, meraviglia e anche un po' di timore (con questa tecnica si potrebbe sostituire il volto di chiunque in qualsiasi contesto) per le numerose fake news che si potrebbero creare con la tecnica del deepfake.

E sembra che non sia così assurda la scelta del sostituto di Jack Nicholson, infatti lo sguardo allucinato e i cambiamenti repentini non sono nuovi ai personaggi interpretati da Jim Carrey. Basti pensare ai ruoli in Ace Ventura , Una settimana da Dio e Scemo & più Scemo .

Il lavoro digitale fatto è impressionante, il video mostra - in modo del tutto naturale - l'attore di The Truman Show nei panni dell'inquietante Jack Torrance.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok