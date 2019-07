Spider-Man: Far From Home, tutti i tributi a Tony Stark

Attenzione! Possibili spoiler!

Il video 'In Memoriam'

HD Marvel Studios

Spider-Man: Far From Home si apre con un video realizzato dalla Midtown School of Science and Technology (frequentata da Peter) che omaggia i Vendicatori che stoicamente hanno lottato per sventare la minaccia di Thanos. Dopo quelle di Natasha Romanoff (Vedova Nera) e Steve Rogers (Captain America), il video si conclude con la foto di un trionfante Tony Stark.

La donazione della Stark Foundation

HD Marvel Studios / Sony Pictures La generosa donazione della Stark Foundation

La Stark Foundation - con ora al timone Pepper Potts - dona 500mila dollari in occasione della raccolta fondi per i cittadini di New York la cui vita è stata letteralmente stravolta dallo schiocco di Thanos. Tony Stark avrebbe fatto sicuramente lo stesso.

Gli occhiali E.D.I.T.H.

HD Marvel Studios / Sony Pictures Semplici occhiali? Non proprio...

Gli occhiali smart in Spider-Man: Far From Home sono sia un tributo a Tony Stark che un regalo per Peter Parker. Nonostante all'apparenza sembrino solo una replica di quelli indossati da Tony in Avengers: Infinity War, questi integrano un'intelligenza artificiale chiamata E.D.I.T.H. che consente l'accesso al network satellitare del mentore dello spararagnatele.

L'acronimo sta per "Even Dead, I'm The Hero", ovvero "Anche da morto, sono io l'eroe". Tipico di Tony.

I murali

HD Marvel Studios / Sony Pictures New York non dimentica Iron Man

Nell'immaginario collettivo Iron Man è il Vendicatore, avendo dimostrato con coraggio che 'da un grande potere derivano grandi responsabilità' (la celebre frase pronunciata da Ben Parker). Alcune delle persone da lui salvate gli rendono omaggio con murali sparsi non solo per New York, ma anche a Venezia.

HD Marvel Studios / Sony Pictures Anche Venezia ricorda Iron Man con un murale

La nuova Stark Suit

Marvel Studios / Sony Pictures Nuovi costumi per Peter in Spider-Man: Far From Home, tra cui la nuova Stark Suit

Dopo aver perso il suo costume a causa di un malinteso con la polizia, Peter - anche grazie all'aiuto di Happy Hogan - crea una versione aggiornata della Stark Suit (disponibile anche in Marvel's Spider-Man per PS4), utilizzando ovviamente le tecnologie che Tony Stark ha lasciato in eredità alle persone a lui più care.

La carica degli AC/DC

Durante la creazione della nuova Stark Suit, Happy lancia un celebre brano rock che i fan di Iron Man e del MCU ricorderanno con un certo affetto. Si tratta di 'Back in Black' degli AC/DC, che si ascolta in sottofondo in una delle scene iniziali di Iron Man del 2008.

La scelta del brano non è certamente casuale, anzi è un chiaro omaggio al film (e quindi al supereroe) che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe.