Al mega-evento di San Diego, dal 18 al 21 luglio 2019, Lucasfilm presenterà l'evoluzione dei corpi d'assalto d'élite dell'Esercito imperiale che vedremo nel nono film della saga: ecco un'anticipazione su come saranno i Sith Troopers.

I fan di Guerre stellari che saranno presenti al San Diego Comic-Con 2019 (dal 18 al 21 luglio) potranno ammirare per primi il nuovo look degli Stormtrooper, i corpi d'assalto d'élite dell'Esercito imperiale che vedremo in azione nel nono film della saga, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nelle sale italiane dal prossimo 18 dicembre. Gli appassionati del franchise di George Lucas sono rimasti meravigliati dalle prime anticipazioni arrivate: il rinnovato design delle "Teste a secchio", ribattezzati Sith Troopers, è rosso e decisamente più minaccioso.

"Questo look – ha dichiarato Madlyn Burkert di Lucasfilm al sito ufficiale di Star Wars – ha un'estetica davvero unica. E ci sono alcuni sottili legami con i precedenti modelli di Stormtrooper, che penso i fan si divertiranno a scoprire". Inevitabile pensare che questi soldati così inquietanti e pericolosi possano essere al servizio di Kylo Ren. Eppure non è la prima volta che vediamo gli Stormtrooper in rosso: in passato la Guardia Reale de Il ritorno dello Jedi ha indossato una accattivante "divisa" rossa, così come la Praetorian Guard – la forza d'élite di guerrieri a difesa del Supremo Leader Snoke – è stata caratterizzata ne Gli ultimi Jedi da elmetto, armatura e costume rosso fiammante.

HD Hasbro / Lucasfilm Il nuovo look rosso dei Sith Troopers

Com'è possibile vedere in questa prima immagine, il padiglione Lucasfilm del Comic-Con 2019 ospiterà i nove differenti costumi dei nuovi Stormtrooper che vedremo sul grande schermo in L'ascesa di Skywalker. Ci saranno gli Stormtrooper Imperiali, i pilota dei caccia stellari TIE, i classici death trooper, i rinnovati Shoretrooper (la variante apparsa per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story), i biker scout (le divisione di soldati esploratori imperiali), gli Stormtrooper tradizionali e i pilota dei caccia TIE del Primo Ordine, lo spietato Capitano Phasma e i Sith Troopers. Ma non finisce qui perché la mostra Stormtrooper promette altre sorprese.

HD Lucasfilm Stormtrooper per tutti i gusti al Comic-Con 2019

Il padiglione Lucasfilm sarà caratterizzato da un pattern visivo a tema Morte Nera, con foto e video in stile Death Star realizzati dal concept designer Doug Chiang. L'obietto di Chiang è quello di celebrare l'intera saga di Star Wars e non soltanto l'Episodio IX: L'ascesa di Skywalker chiuderà infatti la serie sequel di Guerre stellari, iniziata nel 2015 con Il risveglio della Forza, prima di un "silenzio" di tre anni che durerà fino a dicembre 2022, quando toccherà a David Benioff e D.B. Weiss, i creatori di Game of Thrones, riaprire con una nuova trilogia l'immaginario di Lucas.

Il nuovo merchandising di Star Wars

"Gli Stormtrooper – ha detto Este Meza, senior manager di Lucasfilm – sono una delle parti più iconiche di Star Wars. Vedere le loro armature tutte insieme sarà molto potente". In collaborazione con Hasbro, Lucasfilm lancerà i primi pezzi di merchandising legati al film: tazze in ceramica Geeki Tikis (ovvero ispirate allo stile della cultura Tiki tradizionale), t-shirt e cappelli, spillette e zainetti, action figure Hot Toys (edizione speciale "Black Series") e figure da collezione griffate Funko.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi Sith Troopers? Vi piace questo aggressivo look rosso acceso?