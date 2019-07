The Suicide Squad, Storm Reid sarà la figlia di Idris Elba nel film

The Suicide Squad: Idris Elba non sarà Deadshot (ma Viola Davis torna nel cast)

The Suicide Squad: Idris Elba non sarà Deadshot (ma Viola Davis torna nel cast)

The Suicide Squad, le cui riprese dovrebbero prendere il via durante il prossimo mese di settembre ad Atlanta, è atteso nei cinema americani a partire dal 6 agosto 2021 .

Anche l'ormai celebre Harley Quinn interpretata da Margot Robbie dovrebbe fare la sua apparizione nella nuova avventura tratta dei fumetti DC, così come lo scorso mese di giugno è emerso il nome dell'ex wrestler John Cena per il ruolo di Peacemaker, un pacifista intenzionato a portare equilibrio nella società usando però metodi violenti e decisamente poco convenzionali.

Ora, la giovane attrice Storm Reid (vista nel film Disney Nelle Pieghe del Tempo e nella serie HBO Euphoria), sarebbe entrata nel cast della pellicola di Gunn, come reso noto anche dal portale The Hollywood Reporter . Le prime informazioni (non ancora confermate ufficialmente) indicano che la Reid dovrebbe interpretare il ruolo della figlia del personaggio impersonato da Idris Elba , di cui al momento non si conosce ancora l'identità.

The Suicide Squad è il cinecomic targato Warner Bros. e DC scritto e diretto da James Gunn , nato con l'obiettivo di far 'ripartire' la Squadra Suicida già vista al cinema nel 2016, nel film diretto da David Ayer e basato sull'omonimo gruppo di supervillain dell'universo DC Comics.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok