The Walking Dead: ecco i primi nomi per il cast del nuovo spinoff

di Chiara Poli - 11/07/2019 10:15 | aggiornato 11/07/2019 10:19

Conosciamo insieme i tre primi, giovanissimi protagonisti del nuovo spinoff di The Walking Dead, ancora senza titolo e finora conosciuto come The Walking Dead 3. Ecco chi sono!

Abbiamo i primi nomi: il nuovo spinoff di The Walking Dead, ancora senza titolo e in arrivo negli USA su AMC entro i primi mesi del 2020, ha appena arruolato tre attori nel cast. La notizia riporta la conferma dell'inizio della produzione entro l'estate e la presenza di Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston in tre ruoli principali. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui primi tre personaggi, ma Variety ha diffuso alcune indiscrezioni da fonti ritenute affidabili. La Mansour, nota per i suoi ruoli da guest star in The Resident, Le regole del delitto perfetto e Madam Secretary e per il film horror Unfriended: Dark Web, interpreterà una ragazza buona per natura, incline a rompere le regole, che vive alla giornata. Appare simpatica e divertente, ma dentro di sé è triste. HD Getty Images Alexa Mansour sarà una delle protagoniste del nuovo spinoff di The Walking Dead Dato che la nuova serie ruoterà attorno alla generazione cresciuta nel mondo post-apocalittico, invaso dagli zombie, e che si parla di due protagoniste femminili, possiamo presumere che una di esse sarà proprio la ragazza descritta qui sopra e interpretata da Alexa Mansour. Gli altri due ruoli riguardano personaggi maschili. Quello di Nicolas Cantu, giovanissimo doppiatore e attore originario del Texas, interpreterà invece un ragazzino piccolo per la sua età, molto amichevole e con un'anima matura. Ed è anche cintura nera di karate. Getty Images Nicolas Cantu, giovanissimo attore, è nel cast del nuovo spinoff di The Walking Dead Infine, il ruolo di Hal Cumpston (che ha all'attivo solo il film Bilched, di cui è anche sceneggiatore e produttore) sarebbe associato a un ragazzo timido e solitario, che spaventa alcuni bambini e detesta il fatto di far paura alle persone. Smith&Jones Management Hal Cumpston è nel cast del nuovo spinoff di The Walking Dead Le riprese della serie inizieranno a breve, in Virginia, sotto l'occhio vigile dei creatori veterani di The Walking Dead: Scott M. Gimple e Matt Negrete. Restiamo in attesa di sapere a chi verrà assegnato il ruolo della co-protagonista e di avere aggiornamenti sulla produzione. Rimanete sintonizzati su MondoFox!