Una nuova mod porta Keanu Reeves in Metal Gear Solid V

di Stefania Sperandio - 11/07/2019 11:45 | aggiornato 11/07/2019 11:47

Come sarebbe Keanu Reeves nei panni di Venom Snake in Metal Gear Solid V? I modder hanno fornito la risposta, creando un'apposita mod che vi consente di sostituire il protagonista del gioco di Konami con il celebre attore che sarà in Cyberpunk 2077.

Non c'è limite a quello che la comunità dei modder può realizzare. Grazie alle loro modifiche, questi videogiocatori riescono a inserire all'interno dei videogiochi che amano le più curiose stranezze, che siano contenuti extra, campagne aggiuntive fatte in casa o modelli di personaggi che arrivano da qualche altra proprietà intellettuale. Proprio questo è il caso di Keanu Reeves, che grazie a una mod è finito in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Realizzata da JinMar per l'edizione PC del gioco e disponibile su NexusMods, questa mod vi consente di reclutare nella vostra truppa John Wick, con tanto di elegante smoking, e Johnny Silverhand, il personaggio che Reeves interpreta in Cyberpunk 2077. Dopo le sue avventure nel popolare Fortnite, dove è disponibile la sua skin, l'attore riuscirà a cavarsela anche come comandante dei Diamond Dogs al posto di Venom Snake?

HD Nexus Mods/Konami Johnny Silverhand in Metal Gear Solid V? Si può fare!

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è disponibile dal 2015 su PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360. L'installazione delle mod è possibile solamente sull'edizione PC. Sviluppato da Kojima Productions per Konami, il gioco è il primo approccio all'open world della serie, oltre che l'ultimo capitolo firmato dal suo autore originario, Hideo Kojima.

Nei panni di Big Boss, conosciuto anche come Venom Snake, i giocatori devono far pagare al malvagio Skull Face l'attacco subito negli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. Mettono così insieme un esercito di mercenari chiamato a completare missioni su commissione nei territori dell'Afghanistan e dell'Africa, in attesa che il giorno della vendetta giunga – e che, magari, a servirla siano proprio John Wick o Johnny Silverhand.

Konami

Siete già pronti a scaricare questa mod per fare sapere ai Diamond Dogs di essere mozzafiato?