Euphoria rinnovata per una seconda stagione

Tim Goodman di THR trova che la serie sia “assolutamente, formalmente, inflessibilmente reale” e sia anche un’ottima risorsa per i genitori, un veicolo mediale per capire i loro figli.

Il creatore ha parlato, come riporta The Hollywood Reporter , della necessità di porre attenzione alla differenza tra come i giovani vivono veramente la vita e come gli altri pensino che la vivano.

