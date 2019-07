Cinema

di Giuseppe Benincasa - 12/07/2019 10:20 | aggiornato 12/07/2019 10:25

In Italia, Far From Home è da record, mentre negli USA la ragnatela dello Spider-Man in live-action raccoglie più soldi della sua controparte animata.

Un nuovo film Marvel Studios, un nuovo successo al botteghino. Non dovrebbe essere una grande sorpresa, né per gli analisti né per i fan, apprendere che Spider-Man: Far From Home sta registrando ottime cifre di incasso al box-office mondiale.

Il collegamento narrativo e l'apporto pubblicitario di Avengers: Endgame hanno avuto, probabilmente, un enorme impatto sulla campagna marketing del film di Jon Watts, visto che Spider-Man: Far From Home sta per diventare uno dei film dell'Uomo Ragno di maggior incasso di tutti i tempi. I primi 8 giorni di proiezione nei cinema americani (è uscito giorno 2 luglio 2019) l'hanno portato a superare l'intero incasso del successo animato Spider-Man: Un nuovo universo, registrato su suolo americano.

Secondo gli ultimi dati del box-office, Spider-Man: Far From Home ha incassato - negli Stati Uniti d'America - 211 milioni di dollari in soli otto giorni di programmazione, superando il totale incassato da Spider-Man: Un nuovo universo, ovvero 190 milioni di dollari.

A oggi, i dati riportano che il 23esimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) ha già incassato nel mondo oltre 613 milioni di dollari e oltre 220 milioni di dollari negli USA.

In Italia è già record!

In Italia, invece Spider-Man: Far From Home ha superato le migliori previsioni, incassando nel solo giorno di apertura - mercoledì 10 luglio - la straordinaria cifra di 1,5 milioni di euro. Questo dato regala al cinecomic Marvel il record di miglior esordio di sempre per un supereroe e, quindi anche il miglior esordio di un film del Marvel Cinematic Universe (escludendo le uscite dei giorni festivi o pre-festivi). Infine, si tratta del miglior incasso al primo giorno in assoluto per il biennio 2018-2019.

Far From Home, tra l'altro, nella giornata dell'11 luglio ha già superato la cifra dei 2 milioni di euro, facendo volare il film oltre i 2,3 milioni di euro in due giorni di programmazione.

Record che fanno ben sperare per i cinema italiani e, soprattutto per una stagione estiva, che storicamente è stata sempre povera sotto il profilo degli incassi.

Gli altri film di Spider-Man

Spider-Man: Far From Home, oltre ad aver superato l'intero incasso americano di Spider-Man: Un nuovo universo, ha anche superato il totale realizzato al box-office statunitense dal film The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro, che ha totalizzato 202 milioni di dollari. Il prossimo obiettivo dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland è quello di superare The Amazing Spider-Man, che è molto vicino con un totale di 262 milioni di dollari.

Ecco la classifica attuale (senza considerare l'inflazione) degli incassi dei film di Spider-Man in America:

Spider-Man di Sam Raimi, uscito nel 2002 - 403.706.375 dollari Spider-Man 2 di Sam Raimi, uscito nel 2004 - 373.585.825 dollari Spider-Man 3 di Sam Raimi, uscito nel 2007 - 336.530.303 dollari Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, uscito nel 2017 - 334.201.140 dollari The Amazing Spider-Man di Marc Webb, uscito nel 2012 - 262.030.663 dollari Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, uscito nel 2019 e ancora in sala - 220.300.952 dollari The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro di Marc Webb, uscito nel 2014 - 202.853.933 dollari Spider-Man: Un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, uscito nel 2018 - 190.241.310 dollari

Dove può arrivare Spider-Man: Far From Home in questa classifica? Raggiungerà il miliardo di dollari in tutto il mondo?