Nel weekend del 13 e 14 luglio 2019 arriva al cinema Spider-Man: Far From Home, atteso capitolo finale della Fase Tre del MCU. Ma il cinecomic con Tom Holland non è l'unica novità e può contare su una buona compagnia.

Dopo le grandi emozioni di Avengers: Endgame, c'era molta attesa per Spider-Man: Far From Home. E alla fine, la pellicola che chiude la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe è arrivata. L'Arrampicamuri di Tom Holland si candida a diventare uno degli assi pigliatutto dell'estate, ma se non siete fan dei cinecomic, non preoccupatevi.

Nel fine settimana alle porte, in sala approdano altre 3 novità, tra cui Domino, thriller che segna il ritorno sul grande schermo di Brian De Palma, dopo una assenza che durava dal 2012.

Leggete qui per conoscere tutti i film al cinema nel weekend del 13 e 14 luglio 2019. E per scoprire in anteprima cosa vi aspetta (e non farvi trovare impreparati), non perdetevi l'articolo dedicato alla programmazione del mese su MondoFox.

Azione

Spider-Man: Far From Home

Azione, Avventura, Fantasy - USA, 2019 - Durata 135 Min.

Sono passati 8 mesi dall'epica battaglia tra Thanos e gli Avengers e Peter Parker ha ricominciato la sua vita da studente e "amichevole Spider-Man di quartiere". Ma niente è e può essere più come prima. Per prendersi una pausa da tutto e da tutti, il giovane supereroe non vede l'ora di partire per una vacanza in Europa con Ned, MJ e gli altri compagni di scuola. Soprattutto, Peter vuole dichiarare il proprio amore a MJ. Ma la comparsa di una nuova misteriosa minaccia, gli Elementali, e Nick Fury hanno tutta l'intenzione di mandare all'aria i piani dell'alter ego di Spider-Man. Peter non può sottrarsi alle proprie responsabilità, ma può contare su un nuovo alleato e (forse) mentore: lo scienziato con superpoteri proveniente da un'altra dimensione, Quentin Beck.

Il film è diretto da Jon Watts ed è interpretato da Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Angourie Rice, Remy Hii, Martin Starr, Numan Acar, Tony Revolori, Jacob Batalon, Hemky Madera, J.B. Smoove.

Se volete saperne di più, potete leggere la recensione su Mondofox e dare un'occhiata all'approfondimento su tutti gli omaggi a Tony Stark. E se non avete paura degli spoiler, non perdetevi la spiegazione delle scene post-credit e il commento degli sceneggiatori al "Senso del Ragno" di Peter.

Biografici

Powidoki - Il ritratto negato

Biografico - Polonia, 2016 - Durata 98 Min.

Polonia, 1948. Władysław Strzemiński è un artista e critico dell'arte affermato, che gode di grande fama e rispetto a livello internazionale. Padre di una bambina piccola, deve fare i conti con un difficile privato. La moglie è gravemente malata e lui ha perso una gamba e un braccio. Ma il destino avverso non intacca il suo enorme, eccezionale e rivoluzionario talento e non gli impedisce di essere uno spirito libero, visionario e pieno di passione. Proprio per questa ragione, l'uomo si impegna in una dura, drammatica lotta contro il regime liberticida del suo paese.

Diretta da Andrzej Wajda, la pellicola annovera nel cast Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof Pieczynski.

Thrilller

Domino

Thriller, Azione - Danimarca, Francia, Italia, Belgio, Olanda, 2019 - Durata 89 Min.

Copenhagen, 2020. Dopo l'omicidio del collega Lars, il poliziotto Christian inizia a indagare per rendergli giustizia, insieme a un'altra agente del suo stesso distretto, Alex. I due intraprendono una caccia all'uomo internazionale, ma ben presto si rendono conto che il caso è molto più grande, torbido e complesso di quello che pensavano. L'assassino che ritenevano un terrorista affiliato di una cellula ISIS nasconde un segreto che cambia completamente la posta in gioco. E mette a repentaglio le loro stesse vite.

Il film è diretto da Brian De Palma e conta sulla presenza di Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Nicolas Bro, Thomas Gabrielsson, Søren Malling, Paprika Steen, Jacob Lohmann, Eriq Ebouaney, Younes Bachir, Jon Lange.

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Welcome Home

Thriller - USA, 2019 - Durata 95 Min.

All'apparenza, Bryan e Cassie sono una coppia perfetta. Giovani, belli e innamorati, partono dagli USA per una romantica vacanza nella campagna umbra. Ma la verità è un'altra. Cassie ha continui flashback di episodi di violenza e Bryan non riesce a togliersi dalla testa l'immagine della compagna che lo tradisce con un collega. Il break italiano vuole proprio essere un modo per recuperare (forse) la passione e la relazione. Tuttavia, non appena i due arrivano nel casale che hanno affittato in provincia di Todi, devono fare i conti con un inquietante quanto affascinante elemento di disturbo: il misterioso vicino Federico...

Diretta da George Ratliff, la pellicola è interpretata da Aaron Paul, Emily Ratajkowski, Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Alice Bellagamba, Francesco Acquaroli, Daphne Alexander, Nav Ghotra.

Vi incuriosisce? Allora non perdetevi le prime clip e l'articolo dedicato su MondoFox.