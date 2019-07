CinemaVideogames

di Davide Clerici - 12/07/2019 08:29 | aggiornato 12/07/2019 08:33

Una nuova versione cinematografica del videogioco Mortal Kombat è in vista. A produrla sarà James Wan, che sembra aver trovato nell'attore ed esperto di arti marziali Joe Taslim il perfetto interprete per Sub-Zero.

22 condivisioni

I videogiochi trasposti al cinema non sono solitamente una combinazione vincente.

Dai tempi del Super Mario Bros con Bob Hoskins ad Assassin’s Creed con Michael Fassbender questi prodotti hanno sempre ricevuto il pollice verso dalla critica e, molto spesso, un risultato non molto entusiasmante al botteghino.

Eppure c’è sempre qualcuno che cerca di realizzare un prodotto che possa accontentare spettatori e videogiocatori e in questo caso il nome quello di James Wan intenzionato a produrre un adattamento del picchiaduro del 1992 Mortal Kombat.

L’idea non è certo nuova, già nel 1995 il regista Paul W.S. Anderson aveva portato il gioco su grande schermo in una pellicola omonima con all’interno l’highlander Christopher Lambert. Il film raggiunse il ragguardevole incasso di 122 milioni di dollari, cosa che spinse alla realizzazione di un sequel nel 1997 dal titolo Mortal Kombat: Distruzione Totale (con un altro regista al comando e un cast completamente cambiato) che si rivelò un flop.

Ad ogni modo il primo film è rimasto nella memoria dei film tratti da videogiochi, soprattutto per la sua colonna sonora.

Ma parlando del progetto di James Wan, l’uomo dietro al successo del cinecomic Aquaman, ancora si sa molto poco se non che il film inizierà le riprese in Australia verso la fine dell’anno, sarà sceneggiato da Greg Russo e diretto da Simon McQuoid entrambi esordienti nel mondo del cinema (McQuoid ha finora diretto solo spot pubblicitari).

E per quanto riguarda il cast? Al momento di sicuro c’è un solo nome, ma un nome di riguardo sia per il personaggio considerato sia per il suo interprete.

Parliamo infatti di Sub-Zero, il letale ninja del ghiaccio, che sarà interpretato dall’attore indonesiano Joe Taslim visto in film come The Raid – Redenzione, Fast & Furious 6, Star Trek: Beyond e nel serial Warrior.

Getty Images L'attore Joe Taslim

Insomma un vero esperto di arti marziali, il suo talento sarà in grado di sostenere un personaggio così carismatico e amato quale è appunto Sub-Zero, che compare nella saga videoludica fin dal primo capitolo?

Perché non dimentichiamoci che “Nessuno può battere Sub-Zero”.

E non lo diciamo noi, ma Bryan Cranston nella serie TV Malcolm, quindi direi che c’è di che fidarsi.