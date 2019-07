Gli Eterni: Millie Bobby Brown e Kumail Nanjiani potrebbero non far parte del cast

Cinema

di Marcello Paolillo - 12/07/2019 10:27 | aggiornato 12/07/2019 10:32

Millie Bobby Brown e Kumail Nanjiani hanno in parte smentito la loro partecipazione ne Gli Eterni, il nuovo film Marvel Studios che dovrebbe essere presentato sabato 20 luglio al Comic-Con di San Diego.

Durante la giornata di ieri, 11 luglio, secondo quanto riportato da Variety la giovane attrice Mille Bobby Brown sarebbe entrata nel cast de Gli Eterni, il nuovo cinecomic diretto da Chloe Zhao e prodotto da Marvel Studios.

Il report indicava che l'annuncio ufficiale sarebbe avvenuto nel corso dal panel Marvel che si terrà la settimana prossima al Comic-Con di San Diego, con un'apparizione straordinaria sul palco anche di Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden.

Ora, via CBR, la star di Stranger Things ha smentito la sua partecipazione al film durante una live su Instagram.

Tutti credono che farò parte di un film Marvel. Non che io sappia. La mia famiglia e io non ne abbiamo idea. Volevo solo farvi sapere che… al momento non faccio parte del cast.

Ma non solo: anche Kumail Nanjiani, incluso più volte all'interno del cast della pellicola, ne ha approfittato per non confermare (né smentire) la sua partecipazione al progetto durante la promozione del film Stuber (via Variety):

Non posso rilasciare commenti in merito. Posso solo dire che sarebbe grandioso far parte di un film di supereroi. Lo amerei davvero.

Resta da vedere se i due attori non abbiano semplicemente deciso di depistare i fan con dichiarazioni poco veritiere, in modo da sorprendere tutti durante il panel previsto per sabato 20 luglio.

Gli Eterni sono apparsi per la prima volta nei fumetti Marvel Comics nel 1976, grazie al genio di Jack Kirby. Sono una specie umana fuori dal comune creata in passato da esseri noti come i Celestiali. Esperimenti genetici hanno portato anche alla creazione di una specie contrapposta e decisamente più malvagia, chiamata i Devianti.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, il film dovrebbe vedere la luce nei cinema nel 2020, con l'inizio delle riprese previsto durante il mese di settembre di quest'anno a Londra.