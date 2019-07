Hugh Jackman trolla il gin di Ryan Reynolds

Celebrity

12/07/2019

Continua la "guerra" mediatica tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds!

La faida che vede protagonisti i due attori Hugh Jackman e Ryan Reynolds continua a divertire i fan. Gli attori sono coinvolti in una (finta) guerra mediatica da molto tempo. I due, tra uno scherzo e l'altro, sono persino riusciti a coinvolgere la star di Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal, in uno dei loro scherzi. Qualche tempo fa, i due attori sono giunti a una tregua per promuovere i prodotti delle rispettive compagnie: Reynolds pubblicizza il suo Aviation Gin, mentre Jackman promuove il suo Laughing Man Coffee.

Ma, adesso Hugh Jackman torna alla carica: l'attore non ha resistito nel pubblicare sul proprio account Instagram una foto di un veicolo che viene rimorchiato dal carro attrezzi. Il veicolo in questione, però non è uno qualsiasi ma uno di quelli che sponsorizza Aviation Gin.

Potete vedere il post di Hugh Jackman qui sotto:

Hugh Jackman ha scritto con evidente sarcasmo: "Non poteva accadere a un ragazzo migliore".

Come potete notare dai commenti, è arrivata la pronta risposta di Ryan Reynolds che ha scritto: "Cosa? Quello è solo uno dei miei autisti elaboratamente selezionati!"

Ancora più giù, ha risposto - sempre in maniera giocosa - direttamente la compagnia Aviation Gin: "Siamo devoti a tutto il personale di Aviation Gin, che si merita un po' di tempo libero per rilassarsi dal duro lavoro che stiamo facendo ogno giorno... e questo vale anche per i camion."

Sembra che la "guerra" mediatica tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds sia destinata a continuare... per la fortuna dei fan!