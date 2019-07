Il Re Leone, ascolta ora la colonna sonora originale

Cinema

12/07/2019

La colonna sonora de Il Re Leone è disponibile: si tratta di 19 brani che ripropongono le musiche del film del 1994 e alcuni inediti, tra cui Spirit di Beyoncé.

A Los Angeles si è appena tenuta l’attesa première de Il Re Leone, in arrivo nelle sale italiane il 21 agosto 2019.

In attesa di poter vedere al cinema il live-action diretto da Jon Favreau, potrete ascoltare la colonna sonora originale in anteprima. L’elenco dei brani include le musiche del film del 1994, composte dal paroliere Tim Rice e da Elton John e Hans Zimmer.

I brani originali riproposti nel live-action sono stati affidati alle voci di Donald Glover, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph e John Oliver.

Ai brani del film di animazione del 1994, si aggiungono quelli scritti appositamente per la nuova pellicola, vale a dire Never Too Late di Elton John, Spirit di Beyoncé e Mbube e He lives in You. Quest’ultima era stata composta inizialmente per il musical e poi è stata scelta anche per il film.

Qui sotto tutti i 19 brani della colonna sonora:

Circle of Life/Nants’ Ingonyama di Elton John e Tim Rice, cantata da Lindiwe Mkhize e Lebo M.; “Nants’ Ingonyama” di Lebohang Morake e Hans Zimmer

Life’s Not Fair di Hans Zimmer

Rafiki’s Fireflies di Hans Zimmer

I Just Can’t Wait to Be King di Elton John e Tim Rice, cantata da JD McCrary, Shahadi Wright Joseph e John Oliver

Elephant Graveyard di Hans Zimmer

Be Prepared (versione del 2019) di Elton John and Tim Rice, cantata da Chiwetel Ejiofor

Stampede di Hans Zimmer

Scar Takes the Throne di Hans Zimmer

Hakuna Matata di Elton John e Tim Rice, cantata da Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary e Donald Glover

Simba is Alive! di Hans Zimmer

The Lion Sleeps Tonight di Luigi Creatore, Hugo Peretti, George David Weiss e Solomon Linda, cantata da Billy Eichner e Seth Rogen

Can You Feel the Love Tonight di Elton John e Tim Rice, cantata da Beyoncé, Donald Glover, Billy Eichner e Seth Rogen

Reflections of Mufasa di Hans Zimmer

Spirit di Beyoncé

Battle for Pride Rock di Hans Zimmer

Remember di Hans Zimmer

Never Too Late di Elton John e Tim Rice, cantata da Elton John

He Lives in You di Mark Mancina, Jay Rifkin e Lebohang Morake, cantata da Lebo M

Mbube di Solomon Linda, cantata da Lebo M

