Il trucco (forse) banale per ricaricare lo smartphone più in fretta

La velocità di ricarica della batteria degli smartphone è aumentata considerevolmente negli ultimi anni. Se prima erano necessarie diverse ore per averla di nuovo al 100%, oggi con poco più di 60 minuti la batteria ce la dovrebbe fare (ovviamente dipende dal modello del telefono). Tuttavia, può capitare di accorgersi di avere il dispositivo scarico pochi minuti prima di uscire. Si può, viene spontaneo chiedersi, ricaricarlo più velocemente?

Certo che si può! Ed è anche molto semplice: basta attivare la modalità aereo nelle impostazioni. Così facendo, lo smartphone interrompe la connessione wi-fi, dati e bluetooth se attive, evitando di consumare energia inutilmente. Grazie alla modalità aereo, inoltre, il telefono risparmia l'energia consumata da tutte quelle app in background che succhiano la connessione dati, come WhatsApp e i social network - Twitter, Facebook e Instagram.

HD Pixabay

Magari questo espediente non basterà per riavere il 100% di carica in pochissimi minuti, ma è possibile notare facilmente la rapidità con cui accumula energia rispetto a un ciclo di carica con modalità aereo non attiva. Quando si tratta di ricaricare lo smartphone tutti vorremmo bastassero cinque minuti scarsi: arrivare a risultati del genere in tempi brevi è un'impresa impossibile per la tecnologia odierna, ma i produttori di dispositivi mobile stanno lavorando da anni per rendere il processo più rapido.

Via: Esquire