L'ultimo cameo di Stan Lee è in Madness in the Method, satira su Hollywood diretta da Jason Mewes

12/07/2019

Continua l'eredità dei cameo di Stan Lee!

Se nell'Universo Cinematografico Marvel, l'ultimo cameo del mitico Stan Lee è da attribuirsi al film dei record Avengers: Endgame, nel più vasto panorama delle produzioni cinematografiche, Stan Lee (morto all'età di 95 anni) apparirà ancora nel film dal titolo Madness in the Method, diretto e interpretato da Jason Mewes.

Nel trailer del film, che potete vedere in testata a questo articolo, intorno al minuto 1:30 si può vedere Stan Lee che parla di Jason Mewes. Quest'ultimo è conosciuto per il suo ruolo di Jay, che interpreta spesso accanto all'amico Kevin Smith. Ed è proprio da questo ruolo che Mewes cerca di districarsi e prendere le distanze per sfondare nel mondo del cinema. In Madness in the Method - realizzato come una via di mezzo tra realtà e finzione - Mewes scopre un libro sulla recitazione che lo può rendere un vero attore di successo ma egli non sa che questo scatenerà alcuni eventi oscuri e disastrosi.

Qui sotto il poster del film:

Red Rock Entertainment La locandina di Madness in the Method

Jason Mewes, nei panni di Jay, forma il duo con Silent Bob (interpretato da Kevin Smith) in film come Clerks - Commessi del 1994, Generazione X del 1995 e Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2001 (del quale è in lavorazione un nuovo film).

Ecco una delle prime apparizioni del duo nel film di culto Clerks - Commessi, diretto da Kevin Smith:

Madness in the Method è interpretato da Kevin Smith, Danny Trejo, Gina Carano, Jaime Camil, Vinnie Jones, Teri Hatcher, Brian O’Halloran, Dean Cain, Blake Harrison, Casper Van Dien, Judd Nelson e David Dastmalchian. Il film sarà distribuito nei cinema statunitensi a partire dal 2 agosto.