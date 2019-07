La geniale sdraio con il buco... per leggere anche a pancia in giù!

CuriositàLibri

di Claudio Rugiero - 12/07/2019 11:21 | aggiornato 12/07/2019 11:25

I lettori più accaniti quest'estate potranno usufruire di una nuova e particolare sdraio. Un pratico buco per il viso consente infatti di leggere anche a pancia in giù.

Avete presente quel momento in cui siete sdraiati al sole a godervi finalmente la lettura che avete programmato per tutto l'anno? Cambiate spesso posizione sulla sdraio in modo da raggiungere, in men che non si dica, un'abbronzatura uniforme da sfoggiare al rientro dalle vacanze. Come saprete, c'è una parte decisamente poco pratica: il relax va in crisi quando dovete girarvi per non lasciare la schiena in bianco. La posizione non è certo la più comoda per tenere in mano un libro. Tuttavia, un nuovo acquisto consigliato per l'estate vi permetterà di risolvere finalmente questo enorme problema.

Come? Grazie ad un particolare tipo di sdraio che trovate subito su Amazon USA! Sul sito italiano non è disponibile, ma potrebbe arrivare dopo la scrittura del presente articolo (meglio tenere d'occhio il link associato all'immagine qui sotto!).

Ostrich

Come potete vedere nelle immagini riportate, il prodotto presenta un foro incorporato per il viso che vi permetterà di leggere comodamente stesi a pancia in giù.

L'Ostrich Lounge Chaise è disponibile in una varietà di colori, con prezzi a partire da $ 43,25 per i modelli verde, rosa e rosso. C'è anche un'opzione blu disponibile per $ 52,47 e un modello con un disegno a strisce per $ 59, anche se entrambi hanno una lista d'attesa che va da uno a tre mesi.

La sdraio è ovviamente pieghevole e pratica per il trasporto e c'è anche un cuscino attaccato che copre il buco quando siete sdraiati sulla schiena. Insomma, i comfort ci sono proprio tutti!

HD Ostrich

Le recensioni su Amazon sono state per lo più positive. Un utente ha definito la sdraio "leggera e facile da trasportare", mentre un altro ha scritto che "il buco è perfetto e rende la lettura più confortevole".

Alcuni, tuttavia, hanno affermato di aver avuto problemi a tenere la sedia in posizione verticale, mentre altri hanno espresso preoccupazioni in merito alla qualità costruttiva e alla durata del tessuto utilizzato. Ma, niente paura, basta seguire le istruzioni e impegnarsi a conservare la sdraio al riparo dal sole per evitare di rovinarne il tessuto.

Al momento è uno dei prodotti più venduti sul sito. Che fate, lo prendete?