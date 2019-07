Lupin III, in arrivo un nuovo film realizzato completamente in 3D

Animazione

di Silvio Mazzitelli - 12/07/2019 16:10 | aggiornato 12/07/2019 16:15

Il ladro gentiluomo torna insieme ai suoi compagni in una versione realizzata completamente in 3D, la prima volta in assoluto per Lupin.

Lupin III, il famoso ladro gentiluomo nato dalla matita del compianto Monkey Punch, non è nuovo ai film al cinema, nella sua storia ne sono stati fatti tantissimi, ma per la prima volta quest'inverno arriverà un film dedicato al personaggio fatto completamente in 3D.

Il nuovo lungometraggio si intitolerà Lupin The Third: The First, e arriverà nei cinema giapponesi il 6 dicembre. La nuova avventura vedrà insieme a Lupin anche i suoi compagni di sempre, infatti nel trailer appaiono anche Daisuke Jigen, Goemon Ishikawa, Fujiko Mine e l'immancabile ispettore Zenigata.

Nonostante i personaggi siano in giro sin dal 1967 questa è la prima volta che viene realizzato un film fatto completamente in computer grafica. Era arrivato prima un film live-action fatto sempre in Giappone pochi anni fa.

Ancora non si hanno dettagli su questa nuova avventura della banda di ladri più famosa al mondo, ma sappiamo che il film sarà diretto da Takashi Yakazaki, che in passato ha lavorato ad altri famosi franchise tratti da anime come Space Battleship Yamato.

Nonostante l'età il ladro gentiluomo non accenna a fermarsi, e questo film sarà la terza produzione uscita nel 2019 sui personaggi creati da Monkey Punch. A gennaio era infatti arrivato lo special televisivo Lupin III: Goodbye Partner, che vedeva Lupin avere a che fare con un presunto tradimento del suo fidato compagno Jigen. In questo film possiamo vedere Lupin indossare un'insolita giacca nera.

A fine maggio è invece uscito il nuovo lungometraggio animato chiamato Lupin III: Fujiko Mine no Usou (la bugia di Fujiko Mine), dedicato alla sensuale Fujiko, complice di tante avventure del famoso ladro. Lo scorso anno si è invece conclusa la quinta stagione animata durata 24 episodi e chiamata Lupin III: Ritorno alle Origini, che vedeva la storia ambientata quasi interamente in Francia, paese natale della famiglia di Lupin.

La scelta delle animazioni in computer grafica è sempre un azzardo, infatti molti fan si sono lamentati dei rifacimenti in 3D di alcune serie storiche, come ad esempio è successo di recente con le polemiche (non solo sull'aspetto grafico) de I Cavalieri dello Zodiaco di Netflix. Il trailer del nuovo film di Lupin III denota però una maggiore cura alle animazioni e alla creazione dei personaggi, che risultano piuttosto fedeli alle controparti realizzate in 2D.

Cosa ne pensate di questo film in 3D dedicato al famoso ladro gentiluomo? Vi piace come Lupin e il suo gruppo sono stati resi in 3D?

