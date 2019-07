Marvel's Avengers, il primo video gameplay sarà mostrato al Comic-Con di San Diego

Videogames

di Andrea Guerriero - 12/07/2019 15:13 | aggiornato 12/07/2019 15:18

I Vendicatori secondo Square Enix saranno al San Diego Comic-Con 2019. La compagnia giapponese mostrerà infatti le prime sequenze di gameplay nel corso di un panel, in attesa dell'uscita del videogame su PC, console e Stadia.

I supereroi torneranno a combattere nell'universo poligonale.

Dopo aver affidato le sorti di Spider-Man alle sapienti mani di Insomniac Games e Sony in esclusiva su PlayStation 4, ora Marvel si rivolge infatti a Square Enix e agli autori degli ultimi Tomb Raider per dare vita ad un progetto multipiattaforma tutto dedicato ai Vendicatori. Si tratta di Marvel's Avengers, in uscita il 15 maggio del 2020 su PC, Xbox One, la già citata PlayStation 4 e addirittura Google Stadia, piattaforma del colosso di Mountain View pensata per il gaming in streaming.

Lo stesso titolo che la casa del Chococbo ha presentato in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, è che tornerà a mostrare le sue - speriamo! - bellezze supereroistiche a breve.

Come comunicato dal portale Gematsu, Marvel's Avengers sarà quindi protagonista con il suo primo, vero, video di gameplay nel corso del Comic-Con di San Diego. La data è quella del 19 luglio, alle ore 22:30 italiane. Sul palco del panel, che purtroppo non verrà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo, ci sarà il creative director di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, e alcuni degli attori che presteranno la propria voce alla incarnazione virtuale dei Vendicatori della Casa delle Idee.

Non è stato ancora confermato, ma è assai probabile che il filmato possa poi successivamente farsi strada su YouTube e i canali social ufficiali di Square Enix, così da permettere a tutti i fan - e ai semplici curiosi - di poter vedere il videogame in movimento. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe della stessa demo mostrata a porte chiuse - quindi solo alla stampa - proprio all'ultimo Electronic Entertainment Expo.

Marvel's Avengers sarà disponibile in tutto il mondo a maggio del prossimo anno

In attesa del San Diego Comic-Con, ricordiamo che Marvel's Avengers è il primo di una serie di titoli dedicati ai celebri supereroi che andranno a comporre un universo vasto, duraturo e completamente originale. L'accordo tra Square Enix e Marvel Entertainment è pluriennale e porterà quindi allo sviluppo di ulteriori giochi su licenza.