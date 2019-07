Millie Bobby Brown lancia la Neverending Challenge dopo la scena di Stranger Things

Una delle migliori caratteristiche di Stranger Things è la sua capacità di catapultare lo spettatore nelle atmosfere del decennio in cui è ambientata. E così, tra riferimenti a Star Wars e Ritorno al Futuro, la terza stagione della serie creata dai fratelli Duffer ci ha reso nuovamente nostalgici con una miriade di citazioni alla pop culture degli anni ’80.

In questo senso, la scena più iconica della stagione è senza dubbio il duetto di Dustin e Suzie sulle note di Neverending Story, cantato mentre la Scoops Troop e il resto dei nostri eroi cercano di salvare il mondo dalla minaccia russa.

Millie Bobby Brown ha postato su Instagram un video in cui è lei a essere protagonista della scena, aggiungendo una coreografia di sua creazione.

L'attrice, che presto vedremo nel film The Eternals, ha deciso di lanciare una sfida ai fan della serie, chiamata Neverending Challenge. A loro toccherà l'arduo compito di imitare Millie e ricreare il già iconico video.

Potevano gli spettatori deludere le aspettative di Millie? Ovviamente no, ed eccone la prova.

Uno dei canali Twitter ufficiali dedicati a Stranger Things ha scritto: "La #NeverdendingChallenge è qui! Chi è pronto a partecipare?"

