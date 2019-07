Monopoly: in arrivo l'edizione Stranger Things da collezione

CuriositàTV News

12/07/2019

Monopoly sta per lanciare una speciale edizione da collezione del suo gioco in scatola, dedicata agli eventi della terza stagione di Stranger Things.

I fan di Stranger Things, che hanno da pochi giorni visto l'arrivo della terza stagione, potranno presto mettere le mani su una speciale edizione da collezione di Monopoly dedicata proprio alle più recenti vicende della produzione Netflix.

Hasbro ha annunciato che questa versione brandizzata del suo celebre gioco da tavolo seguirà gli eventi di Stranger Things 3. Tra le pedine che potrete scegliere ci saranno anche alcuni simboli della serie TV: si va dagli Eggos tanto amati da Undici al cappello di Hopper, passando per quello di Steve o per la sua mazza chiodata, per lo skateboard di Max o per la macchina fotografica di Jonathan, per citarne alcuni.

HD Hasbro Stranger Things 3 sarà protagonista della nuova Collector's Edition di Monopoly

Anche gli scenari sul tabellone si rifaranno a quelli della più recente stagione di Stranger Things, andando dallo Starcourt Mall alla Park Place (che saranno anche tra le proprietà più costose). Il normale dado da gioco sarà sostituito da quello a quattro facce e tra le carte ci saranno anche quelle dedicate al Sottosopra che, promettono gli autori, riserveranno parecchie sorprese alle vostre partite.

Stranger Things: Monopoly Collector's Edition arriverà sul mercato nel corso del prossimo autunno e avrà un prezzo di 49,99 dollari negli Stati Uniti. Rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà quello ufficiale per l'Europa.

HD Hasbro La Collector's Edition sarà disponibile durante il prossimo autunno

Stranger Things 3 è disponibile con i suoi otto episodi dallo scorso 4 luglio su Netflix. La nuova stagione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e, secondo le indiscrezioni circolanti, la saga si starebbe preparando a chiudersi con Stranger Things 4.

Mentre aspettiamo di saperne di più, sia sul futuro di Stranger Things che sul suo nuovo adattamento a Monopoly, avete già letto che la terza stagione nasconde una scena post-credit?