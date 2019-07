Ode to Joy, il trailer della commedia con Martin Freeman e Morena Baccarin

Cinema

12/07/2019

Una nuova commedia unisce l'Everett Ross (Martin Freeman) di Black Panther e la Vanessa Carlysle (Morena Baccarin) di Deadpool. In Ode to Joy i due si innamorano perdutamente tra romantiche bizzarrie.

"Essere in una relazione significa essere felici. Io proprio non posso."

Martin Freeman si innamora perdutamente della star di Deadpool Morena Baccarin nella nuova commedia romantica di Jason Winer.

In Ode to Joy Freeman veste i panni di Charlie, un quarantenne disperato affetto da una rara forma di cataplessia, un disturbo che gli causa improvvisi svenimenti in seguito ad emozioni forti, principalmente gioia.

Come vediamo nel trailer ufficiale riportato all'inizio del presente articolo, basta infatti che il nostro protagonista si trovi testimone di una romantica cerimonia nuziale perché perda improvvisamente i sensi. La vita di Charlie viene però sconvolta dall'incontro con la bella Francesca, con la quale instaurerà una relazione ricca di divertenti imprevisti.

L'impressione che si ha guardando questi primi minuti è quella di una commedia leggera e garbata con una sceneggiatura atta a valorizzare soprattutto le performance degli attori, che potremo vedere entrambi in due ruoli diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati.

Trama e cast

Charlie soffre di cataplessia, una forma di narcolessia che gli causa improvvisi attacchi di paralisi ogni volta che prova emozioni forti. Per superare l'imbarazzo che gli crea la sua non semplice condizione, mette in pratica alcune tecniche per negare a sé stesso troppo piacere e felicità.

Il suo equilibrio precario viene però sconvolto dall'incontro inaspettato con Francesca, della quale si innamora perdutamente fin dal primo istante. Rendendosi conto che non può passare l'intera relazione in perenne stato di incoscienza, decide quindi di spingerla tra le braccia di suo fratello Cooper. Le cose però si complicano quando i due protagonisti si confessano i reciproci sentimenti...

Diretto dal produttore di Modern Family Jason Winer, il cast di Ode to Joy comprende inoltre Melissa Rauch, Jake Lacy e Shannon Woodward.

Il film sarà nelle sale statunitensi dal prossimo 9 agosto, ancora non conosciamo invece la data di rilascio italiana.

Che dite? Vorreste vederlo?