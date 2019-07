PC Engine Mini arriva anche in Italia con 50 giochi inclusi

VideogamesTecnologia

di Andrea Guerriero - 12/07/2019 15:41 | aggiornato 12/07/2019 15:45

Konami ha ufficializzato la data di uscita italiana del PC Engine Mini, svelando anche la lista di vidoegame che saranno preinstallati nella retro console in miniatura.

1 condivisione

La moda delle retro console in miniatura continua. E questa volta porta anche in Italia una macchina da gioco forse sconosciuta ai più, ma a cui si devono tante delle bellezze in pixel che hanno accompagnato i gamer a cavallo tra il 1987 e il 1994.

Si tratta del PC Engine Mini, riedizione per il mercato moderno della piattaforma realizzata da NEC in collaborazione con Hudson Soft. Ai tempi, era reperibile nel Bel Paese solo tramite il mercato grigio, mentre ora è Konami a permettere a tutti di (ri)scoprirla in una forma più compatta e accattivante.

Conosciuto come TurboGrafx-16 Mini in Nord America e PC Engine CoreGrafx Mini in Europa, il PC Engine Mini si farà strada sul mercato a partire dal 19 marzo 2020, al prezzo di 89,99 euro. Come già accaduto per il SNES Mini, il NEO GEO di SNK o PlayStation Classic, anche in questo caso troveremo installati nella console già diversi giochi. La compagnia nipponica ne ha confermati ben 50, tra cui figurano classici intramontabili come Gradius, Bomberman '93 e Space Harrier.

HD Konami

A seguire, potete allora consultare la selezione completa effettuata per il PC Engine Mini, destinata al territorio europeo:

Air Zonk (1992)

Alien Crush (1989)

Blazing Lasers (1989)

Bomberman ’93 (1993)

Bonk’s Revenge (1991)

Cadash (1991)

Chrew-Man-Fu (1990)

Dungeon Explorer (1989)

J.J. & Jeff (1990)

Lords of Thunder (1993)

Military Madness (1990)

Moto Roader (1989)

Neutopia (1990)

Neutopia II (1992)

New Adventure Island (1992)

Ninja Spirit (1990)

Parasol Stars (1991)

Power Golf (1989)

Psychosis (1990)

R-Type (1989)

Soldier Blade (1992)

Space Harrier (1990)

Victory Run (1989)

Ys Book I & II (1990)

Akumajou Dracula X Chi no Rondo (1993)

Aldynes (1991)

Appare! Gateball (1988)

Bomberman ’94 (1993)

Bomberman Panic Bomber (1994)

Chou Aniki (1992)

Daimakaimura (1990)

Dungeon Explorer (1989)

Fantasy Zone (1988)

Ginga Fukei Densetsu Sapphire (1995)

Gradius (1991)

Gradius II Gofer no Yabou (1992)

Jaseiken Necromancer (1988)

The Kung Fu (1987)

Nectaris (1989)

Neutopia (1989)

Neutopia II (1991)

Ninja Ryuukenden (1992)

PC Genjin (1989)

Salamander (1991)

Snatcher (1992)

Star Parodier (1992)

Super Darius (1990)

Super Momotaro Dentetsu II (1991)

Super Star Soldier (1990)

Ys I & II (1989)

Se già state correndo in negozio per prenotare la vostra piccola console, sappiate che Konami ha scelto di renderla disponibile solo nei listini di Amazon. I pre-order apriranno il prossimo 15 luglio, in occasione dell'Amazon Prime Day di quest'anno, e dunque riservati ai soli abbonati al servizio premium.