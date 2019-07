PlayStation 4: una funzione è lì da anni ma gli utenti la hanno appena scoperta

Videogames

12/07/2019

Nelle ultime ore gli utenti di PlayStation 4 hanno scoperto una funzione della console che Sony dava per scontato tutti ormai conoscessero. Emerge, invece, che non fosse affatto così!

Non si finisce mai di scoprire e a darne prova, a sorpresa, questa volta è stata PlayStation 4. La popolare console di casa Sony, arrivata sul mercato a novembre 2013, ha visto nelle scorse ore una sua funzionalità venire messa in evidenza da un fan su Reddit. Il suo post, con sorpresa di tutti, ha messo in luce che tantissimi possessori della console non ne avevano mai sentito parlare e la questione è diventata rapidamente virale anche sui profili social di PlayStation.

L'autore del post, Rocky Balbubba, ha scritto di essere un possessore di PlayStation 4 da ormai cinque anni, ma di essersi accorto solo ora che è possibile vedere i Trofei nascosti. Quando si accede alla lista dei Trofei di uno specifico gioco, alcuni di questi vengono indicati come "Trofeo nascosto", per evitare eventuali spoiler al giocatore. Premendo il tasto Quadrato, tuttavia, è possibile ordinare a PS4 di mostrare comunque i dettagli del suddetto Trofeo.

Il post ha avuto un tale clamore che il profilo Twitter ufficiale di PlayStation UK lo ha rilanciato, rendendo la questione ancora più virale e mettendo ancora più in evidenza che fossero tantissimi a non essersi accorti di questa possibilità.

Alcuni giocatori hanno affidato a dei tweet la loro sorpresa, condita da un po' di sana ironia. L'utente Grub scrive "cosa, sul serio?", accompagnando le sue parole a un'immagine di uno sconvolto Kazuma Kiryu (protagonista di Yakuza). Dello stesso parere anche l'utente The Exiled Draco, che si è affidato a una gif animata:

L'utente Zachary ha affermato di essersi sentito colpito senza preavviso da una inaspettata sapienza, mentre tra i commenti sbuca anche quello di Ikon74, sconvolto per la scoperta:

A commentare la questione con sorpresa perfino il profilo ufficiale dell'E3, la più grande fiera di videogiochi al mondo:

La funzionalità è stata introdotta in realtà già nel 2016 con l'aggiornamento firmware 4.0, ma a quanto pare è passata inosservata.

Viste le reazioni della comunità dei giocatori, PlayStation UK ha voluto scherzarci su, scrivendo "ecco perché bisogna sempre leggere le note che accompagnano gli aggiornamenti di sistema."

Diciamoci la verità: probabilmente, quelle note, non le legge nessuno – il che significa che PlayStation 4 potrebbe anche avere ulteriori funzionalità passate inosservate, introdotte con altri vecchi aggiornamenti!

