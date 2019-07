Questa corsa di T-Rex è assurda (ma divertentissima) [VIDEO]

Il primo anno abbiamo organizzato una corsa in abiti Hawaiani. L'anno successivo abbiamo pensato potesse essere divertente correre indossando delle toghe, e a Emerald Down sono stati così gentili da permettercelo. Il terzo, il quarto e il quinto anno abbiamo optato per i costumi da T-Rex e tutti sembrano entusiasti della scelta.

Avete sempre sognato di poter entrare nel mondo di Jurassic Park (magari con i dovuti accorgimenti per non essere sbranati da un dinasauro)? Allora amerete la corsa dei T-Rex tenutasi al circuito sportivo Emerald Downs di Auburn.

