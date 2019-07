Sadako, il trailer del nuovo capitolo di The Ring

Cinema

12/07/2019

La maledizione della videocassetta continua: ecco il trailer di Sadako, nuovo capitolo horror del franchise giapponese diretto da Hideo Nakata, già regista del fim Ring che ha ispirato il remake statunitense con Naomi Watts.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer (in giapponese con i sottotitoli in inglese) di Sadako, nuovo capitolo cinematografico del franchise horror diretto da Hideo Nakata, già regista di Ring (1998), Ring 2 (1999). La serie di film comprende anche Spiral, del 1998, e un prequel Ring 0: Birthday, del 2000. Nel 2002 è, invece, uscito uno spin-off, Sadako 3D e il suo sequel Sadako 3D 2.

Sadako è dunque solo l'ultimo dei film dedicati alla videocassetta maledetta che vede il ritorno della terrificante Sadako Yamamura, la ragazza demone protagonista del romanzo Ring di Kōji Suzuki da cui ha tratto ispirazione il primo film di Hideo Nakata.

Ricordiamo, inoltre, che Ring ha ispirato la realizzazione del remake statunitense The Ring, diretto da Gore Verbinski interpretato da Naomi Watts. La pellicola ha avuto un grande successo commerciale, portando alla realizzazione di due sequel: The Ring 2, uscito nel 2005 e diretto proprio da Hideo Nakata, giò regista della originale trilogia giapponese, e The Ring 3, uscito nel 2017.

La storia di questo nuovo film vede come protagonista Jinko (Himeka Himejima), una ragazza che solo per miracolo si salva da un incendio appiccato dalla madre che voleva ucciderla nella convinzione che la figlia fosse la reincarnazione di Sadako. In preda ad un'amnesia, Jinko viene ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Tokyo dove stringerà amicizia con la psicologa Mayu Akikawa (Elaiza Ikeda), che si affezionerà all ragazza. Nel frattempo Kazuma, il fratello YouTuber di Mayu, cerca di far rivivere la maledizione di Sadako per aumentare le sue visualizzazioni, ma scompare nel nulla senza lasciare alcuna traccia. In preda alla preoccupazione per gli eventi soprannaturali che sembrano legare Jinko a Sadako, Mayu parte alla ricerca di suo fratello...

Nel cast di Sadako incontriamo Himeka Himejima, Elaiza Ikeda, Ren Kiriyama, Hiroya Shimizu, Rie Tomosaka e Takashi Tsukamoto.

La pellicola sarà presentata in anteprima al Fantasia Film Festival in programma a Montreal, in Cadana, dall'11 luglio al 1° agosto 2019.

Bloody Disgusting