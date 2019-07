Sonic, il redesign è terminato e il regista Tim Miller è fiducioso

CinemaAnimazione

12/07/2019

Il redesign di Sonic è stato completato e la conferma arriva da Tim Miller. A causa delle modifiche, l'uscita al cinema di Sonic The Hedgehog è stata posticipata.

I fan di Sonic possono tirare un sospiro di sollievo. Il loro porcospino blu avrà un nuovo aspetto nel live-action targato Paramount. Ad annunciare la fine dei lavori di redesign è stato il produttore del film Tim Miller.

Per quanti di voi non sapessero cosa è successo, dobbiamo fare un passo indietro fino ad aprile 2019, quando è stato lanciato il trailer del film Sonic The Hedgehog. Subito dopo il lancio, i fan si sono letteralmente scatenati in rete criticando il design di Sonic. Secondo molti, il problema principale erano i denti e le gambe del personaggio. La valanga di critiche è stata tale che il regista, Jeff Fowler, ha annunciato via Twitter la decisione di modificare il design del personaggio.

I creativi sono quindi tornati a lavoro e hanno completato la trasformazione. È stato proprio Tim Miller a confermarlo durante un’intervista. Secondo il produttore, era assolutamente necessario ascoltare la voce dei fan. Miller ha raccontato che lui, il regista e il gruppo di lavoro si sono seduti intorno a un tavolo e hanno deciso di rimettere mano al film:

Era la cosa giusta da fare. I fan hanno una voce in capitolo e c’era un modo giusto [il redesign] per ascoltarli.

Alla domanda sul risultato ottenuto dopo il rifacimento, Miller ha risposto:

L’ho visto [il nuovo Sonic] e penso che piacerà molto ai fan.

A causa del redesign, però, il film non uscirà più in sala a novembre 2019. Il debutto è stato posticipato a febbraio 2020. Non è stato fatto, però, nessun riferimento all’uscita di un nuovo trailer con il personaggio ridisegnato.

I fan dunque vedranno il nuovo Sonic solo al cinema? E se persino il redesign non dovesse piacere o dovesse suscitare ulteriori perplessità?

Chissà, forse Tim Miller e il regista Jeff Fowler decideranno di lanciare anche un secondo trailer con il porcospino blu e i suoi compagni di set, vale a dire lo sceriffo Tom Wachowski (James Marsden) e il cattivo Dr. Robotnik (Jim Carrey).