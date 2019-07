Space Jam 2: nel cast anche Don Cheadle, War Machine nei film Marvel

Cinema

di Rina Zamarra - 12/07/2019 09:29 | aggiornato 12/07/2019 09:34

Don Cheadle parteciperà a Space Jam 2 con LeBron James: l'ingresso nel cast dell'attore, noto per il ruolo di War Machine, è stato confermato.

Space Jam 2 avrà nel cast un attore da Oscar. È ufficiale la partecipazione al film di Don Cheadle, candidato agli Oscar nel 2005 come miglior attore protagonista del film Hotel Rwanda.

In realtà, Don è noto anche per aver lavorato in diverse produzioni targate Marvel. Nel 2010, infatti, ha sostituito Terrence Howard nel ruolo di James Rupert "Rhodey" Rhodes in Iron Man 2. È tornato poi a vestire i panni di War Machine in Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Getty Images Don Cheadle alla prima di Avengers: Infinity War a Los Angeles

Quale sarà il suo ruolo in Space Jam 2: sarà un allenatore? Il proprietario di una squadra di basket? Al momento non sono trapelate questo tipo di informazioni ed è stato semplicemente confermato l’ingaggio. Conferma che arriva quando le riprese del film, diretto da Terence Nance, sono già in corso. Lo stesso LeBron James, protagonista della pellicola, aveva commentato entusiasta il lavoro sul set a fine giugno.

Si tratta comunque di un ottimo acquisto per la squadra di Space Jam 2. Don Cheadle è un attore molto versatile, come dimostra ampiamente il suo curriculum. Ha lavorato in film come Ocean’s Eleven, Parla con me, Traffic e Mission to Mars e ha vinto un Golden Globe per la serie TV House of Lies.

Dopo l’annuncio dell’ingresso di Cheadle, restano ancora aperti una serie di interrogativi soprattutto sulla composizione del cast sportivo della pellicola. Continuano, infatti, a diffondersi solo voci di corridoio riguardo i giocatori di basket che dovrebbero partecipare al film.

Rimanete su MondoFox per scoprire se saranno confermate o meno le partecipazioni di Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Anthony Davis, Diana Taurasi e delle sorelle Nneka e Chiney Ogwumike.