Spider-Man: Far From Home, Mysterio avrebbe potuto essere molto diverso

Una delle cose più difficili con questi film è capire come far funzionare il villain. Riguardo Mysterio, c'erano versioni della storia in cui il personaggio era in prima linea come un vero e proprio cattivo, che Peter e Nick stavano inseguendo in giro per l'Europa attraverso il susseguirsi degli eventi e costruendo la storia sul perché stava agendo in questo modo. Il terzo atto era stato pianificato in maniera completamente diversa. Abbiamo avuto dalla nostra diverse strade da prendere.

Alla fine, visto e considerato che Mysterio è un maestro dell'inganno, è stato naturale scegliere una struttura narrativa in cui la sua identità fosse inizialmente confusa.

Coloro che hanno familiarità con i fumetti scopriranno la verità su di lui prima del previsto, ma non ci si deve preoccupare di questo quando si ha in mente una trama del genere. Bisogna solo sperare di riuscire a sviare la cosa abbastanza a lungo, in modo tale che al momento della rivelazione la gente si stia ancora divertendo con il film.