Star Wars: Rise of the Resistance, annunciata la data d'apertura e un epico poster

di Alessandro Zoppo - 12/07/2019 14:20 | aggiornato 12/07/2019 14:24

L'attrazione più ambiziosa, affascinante ed immersiva di Star Wars: Galaxy's Edge, il parco a tema Disney della Florida, ha finalmente la sua data d'apertura: ecco tutti i dettagli e il poster che ha mandato in visibilio i fan.

Disney Parks ha annunciato la data d'apertura di Star Wars: Rise of the Resistance: il 5 dicembre 2019 al Walt Disney World Resort della Florida. La data è stata scelta non a caso: il 5 dicembre 1901 nasceva a Chicago Walt Disney, il papà di Topolino & co. Rise of the Resistance fa parte di Star Wars: Galaxy's Edge, l'imponente e immersivo parco a tema dedicato alla saga sci-fi di George Lucas, che ha aperto il 31 maggio ad Anaheim in California e inaugurerà le attiva in Florida il 29 agosto.

La "fase uno", quella californiana, ha come attrazione base il cosiddetto Smugglers Run, ovvero il "ride" grazie al quale i fan potranno pilotare il Millennium Falcon. La "fase due", quella appunto di Rise of the Resistance, permetterà ai visitatori di librarsi in volo nel mezzo di una battaglia aerea tra il Primo Ordine e la Resistenza. Rise of the Resistance arriverà dal 5 dicembre nel World Resort di Bay Lake e Lake Buena Vista, mentre i visitatori californiani di Disneyland dovranno attendere il 17 gennaio 2020. Ecco il poster che presenta uno dei sogni più ricorrenti di ogni fan di Star Wars.

Disney Parks L'epico poster di Star Wars: Rise of the Resistance

Disney Parks, tramite il proprio blog ufficiale, ha descritto così l'esperienza che gli appassionati del franchise potranno provare.

Star Wars: Rise of the Resistance scavalcherà la linea che separa la fantasia dalla realtà e scaraventerà gli ospiti nel bel mezzo di una battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza. I visitatori saranno reclutati per unirsi a Rey e al Generale Organa in una base segreta. Lungo il percorso, saranno catturati da uno Star Destroyer del Primo Ordine. Con l'aiuto di alcuni eroi della Resistenza, riusciranno ad evadere e a fuggire dal caccia stellare, proteggendo la base segreta e anticipando le mosse di Kylo Ren.

HD Disney Parks Gli Stormtroopers in azione

Creata dall'"imagineer" Scott Trowbridge (già responsabile del "ride" di Spider-Man presso lo Universal's Islands of Adventure di Orlando), l'attrazione sarà ambientata nella trilogia sequel e avrà una colonna sonora originale composta da John Williams. Dall'entrata all'uscita, questa esperienza ludica dovrebbe avere una durata complessiva di 28 minuti, come ha rivelato la blogger esperta di parchi a tema Alicia Stella nel suo podcast. Per realizzare Rise of the Resistance, sono stati impiegate 305 figure animatroniche e droidi, di cui 50-100 dovrebbero essere Stormtroopers.

Ci saranno, inoltre, 18 differenti set e 5 diversi "ride". All'ultimo meeting degli azionisti Disney, il Ceo Bob Iger ha annunciato che Rise of the Resistance sarà "l'attrazione più avanzata e immersiva che sia mai stata immaginata". Insomma, a quanto pare i fan avranno la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con Kylo Ren, ben prima dell'arrivo al cinema di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che uscirà nelle sale di tutto il mondo (quelle italiane comprese) a partire dal 18 dicembre.

