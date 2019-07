Tinto Brass sta meglio, buone notizie dall'ospedale

Tinto Brass è giunto lo scorso 9 luglio alle ore 6.00 al Pronto Soccorso del Santa Andrea. A seguito di accertamenti medici il paziente ieri è stato trasferito in una unità di terapia intensiva. Risulta al momento in discrete condizioni generali, vigile e collaborante. Ulteriori esami sono tutt’ora in corso.

Le condizioni sembravano critiche: il regista era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Secondo la Varzi i primi momenti sono stati cruciali ed estremamente delicati. Lo staff medico teneva il regista sotto osservazione per cercare di capire quale fosse la causa del malore.

