Amazon Prime Day 2019: i fumetti da non farsi scappare oggi e domani

Il Prime Day è arrivato anche quest'anno, ed ecco una lista di dieci fumetti da non perdersi approfittando di questi giorni di sconti.

Arriva puntuale come ogni anno l'Amazon Prime Day 2019, due giorni di sconti su gran parte dei prodotti presenti sul famoso sito di e-commerce. Il Prime Day durerà da oggi 15 luglio fino alle 23:59 del 16 luglio, un'ottima occasione per fare acquisti a prezzo scontato prima di partire per le consuete vacanze estive.

Una delle attività più semplici e interessanti da fare in spiaggia (oppure anche in montagna) è leggere; il momento delle vacanze è quella pausa che ci ricarica dalle energie mentali e fisiche spese durante l'anno, e in questo periodo è giusto rilassarsi e godersi al meglio il proprio tempo libero, che solitamente, nella vita quotidiana è sempre carente.

Dunque uno dei modi migliori per spenderlo è immergendosi nella lettura di qualche interessante libro o fumetto, che per pochi attimi riesce a trasportarci in dimensioni parallele raccontandoci qualche storia interessante.

Il mondo dei fumetti è pieno di storie che dovrebbero essere lette da tutti, ma per chi non ha troppa dimestichezza con l'ambiente risulta difficile scegliere un volume tra i tanti che affollano il mercato. Per questo motivo abbiamo pensato a una selezione di alcuni titoli consigliati per aiutarvi a scegliere le letture da portare con voi durante le vostre tanto agognate vacanze estive.

Nella nostra selezione abbiamo inserito svariati titoli appartenenti a diverse categorie: fantasy, comico, storico e tanto altro, in modo da poter soddisfare ogni tipo di palato.

Ecco dunque la nostra selezione di fumetti che potrete trovare scontati durante il Prime Day di Amazon, durante i quali sarà attiva la speciale promo "ricevi un buono da 10 euro acquistando 20 euro di libri".

Il Castello delle Stelle

Mondadori

Alex Alice ci guida in un racconto dai disegni e dai toni che ricordano i grandi romanzi di Jules Verne in questo fumetto visionario che reimmagina una corsa allo spazio avvenuta nel lontano XIX secolo.

Nel 1868 l'esploratrice Claire Dulac è dispersa durante l'esplorazione in mongolfiera del cielo. Anni dopo il figlio Séraphin decide di avventurarsi oltre il cielo conosciuto per esplorare lo spazio come aveva fatto la madre. Sullo sfondo dell'imminente guerra Franco Prussiana, la partenza verso il lato nascosto del cielo non sarà tanto semplice quanto Séraphin e suo padre Archibald pensano.

In questo fumetto (pubblicato da Mondadori) le fonti d'ispirazione sono tante e varie: si va dai grandi romanzi d'avventura dell'800, alle opere Steampunk, fino a riferimenti dedicati ai film del famoso regista giapponese Hayao Miyazaki, senza dimenticare qualche citazione persino a Star Wars. Un'opera d'avventura ed esplorazione consigliata a tutti gli amanti del genere.

Promised Neverland

Shueisha/BD Edizioni

Una storia basata sul mistero e su una prospettiva completamente alterata del mondo. The Promised Neverland mette il lettore nei panni dei bambini dell'orfanotrofio di Grace Field, in particolare dei protagonisti Emma, Ray e Norman. I tre sono i più anziani dell'orfanotrofio e non sono mai usciti dal luogo in tutta la loro vita. Un giorno spinti dalla curiosità e dalla voglia di salutare per un ultima volta una loro amica adottata, Emma e Norman decidono di superare il cancello che li separa dal mondo esterno per scoprire una shockante verità: l'orfanotrofio è in realtà un'area di allevamento di umani per alcune creature mostruose chiamate demoni. Scoperta la dura verità i tre ragazzi inizieranno a pianificare una fuga prima che qualcun'altro venga "adottato".

Questo manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Pozuka Demizu esce in Italia per l'editore J-Pop Manga, ed attualmente è stato raccolto in 10 volumi, ancora in corso. Di recente è anche stato trasposto in un anime dato il successo conseguito a livello mondiale.

Macerie Prime Cofanetto

Bao Publishing

Bao Publishing ha rilasciato un cofanetto speciale dedicato all'ultima opera di Zerocalcare, che racchiude le due parti del racconto a fumetti Macerie Prime. La storia raccontata dal famoso fumettista romano attraversa il difficile cammino della crescita, mostrando una crisi dovuta al cambiamento e una stabilità sempre più precaria nella vita di tutti i giorni.

Le due parti ambientate a sei mesi di distanza l'una dall'altra, sono uno dei racconti più intimi e attuali di Zerocalcare, che dipinge in maniera semplice e precisa, e con degli interessanti simbolismi una generazione che fa fatica ad avanzare nel tempo.

Il Porto Proibito

Bao Publishing

Una graphic novel matura e profonda che ha vinto numerosi premi in Italia e anche all'estero, tra cui il Gran Guinigi di Lucca. La storia scritta da Teresa Radice e disegnata da Stefano Turconi ci porta in un viaggio tra velieri e terre esotiche alla ricerca delle memorie perdute del protagonista Abel, giovane naufrago che non ricorda nulla del suo passato.

Giunto a Plymouth, andrà a vivere nella locanda gestita dalle tre figlie di un ammiraglio della marina inglese misteriosamente scomparso. Abel aiuterà le tre giovani e nel frattempo stringerà amicizia con una prostituta da cui sembra in qualche modo legato.

Questo volume, edito da Bao Publishing, presenta una trama ricca di colpi di scena avvincenti e personaggi ben scritti che colpirà al cuore gli amanti delle storie marinaresche e d'avventura.

Io sono Spider-Man

Marvel

Spider-Man: Far From Home è appena uscito al cinema a conclusione della terza fase dell'universo Marvel, dunque perché non approfittare per conoscere meglio il personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko in alcune delle storie più famose che hanno consacrato l'Uomo Ragno nell'Olimpo dei supereroi.

In questo volume troverete alcune delle storie più importanti dedicate all'amichevole Spider-Man di quartiere: dalle origini fino all'introduzione di diversi villain che accompagneranno il supereroe nel corso degli anni. Un volume consigliato a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al personaggio, oppure ai fan più accaniti che vogliono ripercorrere le tappe più salienti della storia dell'Uomo Ragno.

Gourmet

Panini Comics

Il grande autore di manga Jiro Taniguchi ci propone una storia dedicata al piacere della cucina e dei buoni ristoranti. In questo fumetto seguiremo le avventure culinarie di Goro Inogashira, che, a causa del suo lavoro, è costretto a viaggiare spesso in ogni parte dell'arcipelago nipponico.

Nel suo peregrinare il protagonista si dedicherà alla sua passione più grande: il cibo. Per lui mangiare è un vero e proprio rituale che va oltre il semplice saziarsi, ma ciò non vuol dire che si dedicherà solo a cibo prelibato, infatti in questo fumetto si passerà da ristoranti di lusso alle bettole più sconosciute che offrono cibo comune.

Gourmet è un vero viaggio nella cultura culinaria giapponese, in Italia questo manga è edito da Panini Comics.

Sarah's Scribbles

Becco Giallo

Questa raccolta di strisce è nata da un famoso webcomic ideato dall'autrice Sarah Andersen, che, ispirandosi alla propria vita e a quella di alcuni suoi amici, ha disegnato in modo ironico alcune ansie e situazioni che la generazione dei millenial è costretta a vivere, dimostrandosi non sempre adatta a fare i conti con la realtà.

Il fumetto è edito in Italia da Becco Giallo Editore, con il titolo Crescere, che palle! che ha già pubblicato tre raccolte di strisce dell'autrice Sarah Andersen.

Peanuts

Charles M. Schulz/Mondadori

Un grande classico del fumetto mondiale. Questa raccolta di strisce propone alcune delle più famose disegnate dall'indimenticabile autore Charles M. Schulz.

Un ottimo modo per ritornare bambini insieme a Charlie Brown, Snoopy, Linus e tutti i famosi personaggi della serie, che con il loro sottile ironia dipingono alla perfezioni pregi e difetti degli adulti.

La Terra dei Figli

Coconino Press

Una storia raccontata da Gipi, famoso fumettista italiano, che ci narra di un mondo dove la fine è giunta e l'umanità è regredita a uno stato quasi barbarico. Protagonisti della vicenda sono due fratelli cresciuti dopo il misterioso apocalisse, i cui valori insegnati dal padre sono completamente diversi da quelli della nostra società. Il genitore ha infatti dato priorità alla loro sopravvivenza tentando di tenerli relegati nella palude dove sono cresciuti per evitare contatti con altri esseri umani, data la pericolosità del mondo attuale.

Edito da Coconino Press, questo volume spinge il lettore a riflettere sulla società attuale e su quello che potrebbe diventare in un futuro prossimo.

Oblivion Song

Saldapress

Se vi sentite orfani dalla conclusione di The Walking Dead, sappiate che Kirkman si sta già adoperando per scrivere una nuova storia insieme al disegnatore italiano Lorenzo de Felici. Oblivion Song è un fumetto fantascientifico il cui primo volume è uscito nel 2018 per Saldapress in Italia. Da poco è disponibile anche il secondo volume.

La storia narra di un cataclisma avvenuto dieci anni prima a Philadelphia chiamato "Trasposizione" in cui un'enorme area urbana della città è stata trasportata in una dimensione parallela popolata da mostruose creature. Oltre 300 mila cittadini americani sono andati dispersi in quel disastro, ma ormai il passaggio dalle dimensioni è stato chiuso e il mondo è andato avanti.

L'unico per cui la questione non è ancora chiusa è lo scienziato Nathan Cole, che avendo trovato un modo per passare tra le dimensioni, continua a fare avanti e indietro per recuperare quanti più superstiti possibili, e non avrà pace fino a quando non avrà trovato una certa persona.