Amazon Prime Day 2019: i giochi da tavolo da non perdere oggi e domani

Scarabeo, RisiKo!, Dama e Scacchi ma anche la caccia a Jack lo Squartatore e un survival game fra gli zombie: ecco i giochi da tavolo in offerta per Amazon Prime Day.

Ci sono già tanti titoli in offerta, fra i quali dei super-classici che non possono mancare nella collezione di tutti gli appassionati di giochi da tavolo, e che rappresentano un perfetto punto di partenza per chi vuole avvicinare questa grande tradizione.

Anche quest'anno Amazon Prime Day ci regala occasioni da non perdere per chi ama riunirsi e giocare con i suoi amici e la sua famiglia.

Eccone alcune.

Giochi già in offerta:

Offerte in arrivo:

RisiKo!

Un super-classico, il re dei giochi da tavolo, in offerta con un risparmio del 38%. Per i neofiti, ma anche per gli appassionati che vogliono accaparrarsene una copia da portare in vacanza, o da lasciare al mare o in montagna.

Battaglie appassionanti, sempre nuove, condite da quel mix che ha trasformato RisiKo! in un cult: strategia e fortuna.

Scrabble - Scarabeo

Un altro classicone dei giochi da tavolo, che consente di creare partite appassionanti e sempre diverse l'una dall'altra.

Si gioca da 2 a 4 giocatori (ma il numero aumenta notevolmente giocando a squadre) e il titolo è in offerta con uno sconto davvero interessante: -36% sul prezzo abituale.

Non fatevelo scappare!

Annibale & Amilcare - Roma vs. Cartagine

Un'altra offertona, con un risparmio del 43%, su un titolo che ha un prezzo di listino elevato.

Per l'Amazon Prime Day, questo gioco di guerra per 2 avversari, incentrato sulle Guerre Puniche, è davvero da non perdere.

Pluripremiato, strategico, appassionante e perfettamente ricostruito nella sua atmosfera storica, Annibale & Amilcare vi permetterà di esplorare il conflitto fra Roma e Cartagine con nuovi scenari in questa edizione già aggiornata. Non perdetela!

Top Games Dal Negro

Stavolta non si tratta di un gioco da tavolo, bensì di una raccolta, in offerta con un risparmio del 41% e imperdibile in questo periodo estivo: 5 giochi in uno da portare in vacanza, perfetti per passare il tempo in montagna nelle giornate di pioggia.

Scacchi, Dama, Backgammon, Tria e Ludo: 5 possibilità nello spazio (e al costo) di una.

Che aspettate ad accaparrarvele?

Catan

Titolo giocatissimo in tutto il mondo, molto amato e popolare, in offerta con un risparmio del 33% sul prezzo di copertina.

Una versione già aggiornata di un gioco che ha oltre 15 anni di storia alle spalle e che vi porterà nel mondo della colonizzazione, per costruire la vostra civiltà.

Per 3-4 giocatori.

Saboteur

Una grande battaglia, da 2 a 12 giocatori, per questa edizione rinnovata, che include un'espansione prima mai tradotta in italiano e aggiunge nuovi ruoli.

Bisogna saper bluffare per trarre in inganno gli avversari e conquistare il tesoro prima di tutti gli altri.

Offerta in arrivo (dalle ore 10.05 di lunedì 15 luglio) per Amazon Prime Day 2019, con almeno il 25% di sconto, da tenere d'occhio!

Lorenzo il Magnifico

Si gioca da un minimo di 2 a un massimo di 4 giocatori per rivivere il Rinascimento italiano impersonando un nobile.

Un'offerta con almeno il 25% di risparmio a partire dalle 10.10 di lunedì 15 luglio per Amazon Prime Day.

Un gioco di grande strategia, che vi permetterà di costruire il vostro feudo e superare gli avversari in astuzia e ricchezza.

Per giocatori adulti.

Lettere da Whitechapel

In offerta a partire dalle 12.55 di lunedì 15 luglio per Amazon Prime Day, questo appassionante gioco da tavolo da 2 a 6 giocatori.

Siamo nella Londra del 1888, a Whitechapel: il territorio di caccia di Jack lo Squartatore. Grazie ad astuzia e intuizione, dovrai dare la caccia al misterioso assassino che terrorizza Londra.

Un gioco di grande successo, in tutto il mondo.

Dead of Winter

Arriva all'1.55 di martedì 15 luglio per Amazon Prime Day l'offerta di almeno il 25% di sconto su questo titolo che coinvolge da 2 a 5 giocatori.

Sopravvissuto a un'apocalisse zombie, devi continuare a restare vivo durante un inverno in un mondo distrutto. Dovrai preservare la tua individualità ma anche imparare a collaborare con gli altri per ottenere ciò che ti serve e superare le minacce. Un survival game che costringe continuamente a prendere decisioni impegnative, e per questo appassiona i suoi fan.

A cosa giocherete?