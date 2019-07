Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte su smartphone e tablet

Tecnologia

15/07/2019

Tanti smartphone e tablet in offerta per l'Amazon Prime Day. Tra i dispositivi scontati anche iPhone XS Max, Galaxy S10+, iPad Pro e Huawei P30.

Finalmente al via i due giorni di supersconti che vanno sotto il nome di Amazon Prime Day. Fino alle 23:59 del 16 luglio il popolare sito di e-commerce permette di acquistare prodotti a prezzi particolarmente invitanti, ma - come nel caso di altri attesi eventi di questo tipo (come il Black Friday) - non è facile muoversi nel grande mare delle offerte.

Se pensate di approfittare degli esclusivi saldi Amazon per acquistare uno smartphone o un tablet, ecco un elenco dei dispositivi più interessanti (anche in termini di rapporto qualità-prezzo) che abbiamo selezionato per voi.

Smartphone

Apple

In occasione dell'Amazon Prime Day, in offerta iPhone 7 (display da 4,7 pollici, certificazione IP67, memoria interna da 32GB o 128GB), iPhone 7 Plus (display Retina HD da 5,5 pollici, certificazione IP67, doppia fotocamera, Chip A10 Fusion, 128GB di memoria interna), iPhone X (display OLED da 5,8 pollici, IP67, doppia fotocamera, chip A11 Bionic, memoria interna da 64GB), iPhone XS (display OLED da 5,8 pollici, IP68, doppia fotocamera, chip A12 Bionic, memoria interna da 256GB), iPhone XS Max (display OLED da 6,5 pollici, doppia fotocamera, chip A12 Bionic, memoria interna da 64/256/512GB), iPhone 8 Plus (display Retina da 5,5 pollici, IP67, chip A11 Bionic, doppia fotocamera, memoria interna da 64GB o 256GB) e iPhone XR (display Liquid Retina da 6,1 pollici, IP67, fotocamera da 12MP, chip A12 Bionic, 256GB di memoria interna).

Samsung

Con sconti superiori al 30%, oggi e domani in offerta su Amazon Galaxy S10 (display da 6.1 pollici, 128GB di memoria interna espandibili, 8GB di RAM), Galaxy S10+ (display da 6.4 pollici, 128GB di memoria interna espandibili, 8GB di RAM), Galaxy A50 (display da 6.4 pollici, 127GB di memoria interna espandibli, Dual Sim), Galaxy M20 (display da 6.3 pollici, 64GB di memoria interna) e Galaxy A80 (display da 6.7 pollici, 128GB di memoria interna).

Huawei

In offerta il 15 e il 16 luglio (con sconti fino al 29%) Huawei P30 Lite (display da 6.15 pollici FHD+, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, tripla fotocamera), Huawei P30 (display da 6.1 pollici FHD+, 128GB di memoria interna, processore Kirin 980, tripla fotocamera, 6GB di memoria RAM), Huawei Mate 20 Lite (display da 6.3 pollici, 64GB di memoria interna, 4GB di memoria RAM), e Huawei Y5 2019 (display da 5.71 pollici HD+, 16GB di memoria interna, 2GB di memoria RAM).

Motorola

Con uno sconto del 28%, in offerta su Amazon il Motorola Moto G7 (anche nella versione Plus). Disponibile inoltre il bundle composto da Moto Z3 Play Smartphone e Pulse Escape, cuffie Bluetooth con certificazione IP54.

Tablet

Anche per la categoria tablet non mancano le offerte. Oltre ai Fire HD 8 e Fire 7 di Amazon, sono acquistabili a prezzo scontato iPad mini e iPad Pro di Apple, il MediaPad T5 10 di Hauwei, il Galaxy Tab S5e di Samsung e il TAB M10 di Lenovo.

Quale smartphone e/o tablet pensate di acquistare beneficiando dell'evento Amazon?