Amazon Prime Day 2019: le offerte Home Video da non perdere oggi e domani

di Rina Zamarra - 15/07/2019 10:16 | aggiornato 15/07/2019 10:24

Al via la nuova edizione dell'Amazon Prime Day 2019: a partire dalla mezzanotte del 15 luglio e per tutto il 16 luglio tantissime offerte su film e serie TV.

Amazon ripropone anche quest’anno la due giorni di sconti speciali dedicata agli abbonati a Prime. A partire dalle 00:01 di lunedì 15 luglio e fino alle 23:59 di martedì 16 luglio 2019, saranno disponibili una serie di sconti su tutti i prodotti dello store online.

Per poter usufruire delle offerte basta iscriversi a Prime e testare gratuitamente i servizi per 30 giorni. Dopodiché è possibile decidere se proseguire o meno con l’abbonamento.

Durante le 48 ore dell’Amazon Prime Day, iniziativa nata nel 2015 per festeggiare i 20 anni dello shop, saranno attive una serie di promozioni distinte in tre categorie: Offerte Wow, Offerte Lampo e Offerte in Evidenza. In alcuni casi le promozioni saranno valide solo nella giornata del 15 o del 16, mentre in altri saranno valide durante tutte le 48 ore.

Per non perdervi nessuna delle occasioni relative al mondo degli Home Video, cominciate a dare un’occhiate ai film e alle serie TV in promozione elencati qui di seguito e compilate la vostra lista desideri.

Spider-Man: Un nuovo universo

Il film sarà disponibile in formato Blu-ray con una nuova veste grafica e un disco di contenuti extra. Potrete scoprire scene inedite e personaggi alternativi raccontati dai registi Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman.

Universal Pictures

Black Panther

In offerta il formato Steelbook di Black Panther in Blu-ray. Il cofanetto include un bonus disc con i seguenti contenuti extra:

Intro del regista Ryan Coogler

Featurette

Gag

Scene eliminate

Dallo script allo schermo: una tavola rotonda

Marvel Studios: i primi dieci anni

Esclusiva anteprima di Ant-man and The Wasp

Commento audio

Marvel Studios

Le saghe in Home Video

Universal Pictures ha deciso di partecipare all’Amazon Prime Day 2019 con tanti cofanetti dedicati alle saghe. Saranno in promozione il cofanetto di Mission: Impossible contenente 6 film, quello di Johnny English con tre film e il cofanetto di Jurassic Park con 5 film:

Jurassic Park

Mondo Perduto: Jurassic Park

Jurassic Park II

Jurassic World

Jurassic World: Il regno distrutto

Universal Pictures

Big Hero 6 e Ralph spacca internet

Ai bambini sono dedicate le offerte Disney, che propone a prezzo speciale il DVD della divertente commedia Big Hero 6 e il DVD di Ralph spacca internet. Tanti comunque i film di animazione in promozione nella due giorni dell’Amazon Prime Day, da Anastasia a Il pianeta del tesoro, da Lilo e Stitch a Le follie dell’imperatore fino a Le avventure di Bianca e Bernie.

Walt Disney

Indiana Jones: The Complete Adventure – Collector’s edition

Per la prima volta sarà in vendita il cofanetto Indiana Jones: The Complete Adventure – Collector’s edition in formato Blu-ray. Il cofanetto include 4 film, un bonus disc con tanti contenuti extra e una serie di gadget:

il calco del Sacro Graal (Indiana Jones e l'ultima crociata)

una cartolina con le foto di scena (Indiana Jones e il tempio maledetto)

il menù del Ristorante del Pankot Palace (Indiana Jones e il tempio maledetto)

il poster di Indiana e Henry Jones (Indiana Jones e l'ultima crociata)

2 biglietti per il dirigibile (Indiana Jones e l'ultima crociata)

il biglietto aereo Pan Am (Indiana Jones e il tempio maledetto)

Universal Pictures

Star Trek – The Kelvin Timeline collection

Grande occasione per gli appassionati di Star Trek che potranno acquistare il cofanetto con 3 dischi Blu-ray e un poster The Kelvin Timeline in formato pieghevole.

Universal Pictures

Deadpool

I fan di Deadpool hanno a disposizione Deadpool e Deadpool 2 a prezzo speciale. Sono in offerta sia i DVD che i Blu-ray con tanti contenuti speciali.

Deadpool contenuti extra Blu-ray:

Scene tagliate ed estese con commento audio opzionale del regista Tim Miller

Sequenza di gag

Dal fumetto allo schermo

Commento audio di Ryan Reynolds e degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick

Galleria

Commento audio del regista Tim Miller e del co-creatore e artista di fumetti Rob Liefeld

Il divertimento ha nome Deadpool

Deadpool 2 contenuti extra Blu-ray:

Sequenza di gag

Scene eliminate ed estese

Fino allo spasimo: ripresa dopo ripresa

Il membro più importante della X-force

I valori della famiglia: scelta degli attori

David Leitch Non Lynch: dirigere Deadpool 2

Commento audio di Ryan Reynolds, David Leitch, Rhett Reese e Paul Wernick (solo versione cinematografica)

Il divertimento ha nome Deadpool 2

20th Century Fox

Halloween, Cloverfield e The Ring

Gli appassionati di horror potranno fare incetta di titoli con l’Amazon Prime Day 2019. Sarà in offerta l’edizione speciale in Steelbook di Halloween, con i seguenti contenuti speciali:

Ritorno a Haddonfield: Il Making Of di Halloween

La vera regina dell’urlo

Il suono della paura

Il viaggio della maschera

L’eredità di Halloween

Universal Pictures

In offerta anche il cofanetto di Cloverfield con i tre film in DVD e in Blu-ray e il cofanetto di The Ring con i tre film in DVD.

Universal Pictures

I Soprano

In offerta la collezione completa delle 6 stagioni de I Soprano. Il cofanetto contiene 28 DVD con ben 88 episodi e tanti contenuti speciali. Potrete seguire di nuovo tutta la storia del boss Tony Soprano, dalla terapia con la dottoressa Melfi ai problemi con la moglie Carmela e con i due figli Meadow e AJ.

Warner Bros.

Vita da strega e Magnum P.I.

Se siete degli amanti dei grandi classici televisivi, avrete a disposizione due collezioni amarcord. Saranno in offerta il cofanetto di Vita da strega in formato DVD con le 8 stagioni della serie e il cofanetto Magnum P.I., sempre in DVD, con le 8 stagioni della serie originale con protagonista Tom Selleck.

Universal Pictures

Non perdetevi le offerte Home Video dell'Amazon Prime Day 2019!