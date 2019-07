Amazon Prime Day 2019: i libri da non lasciarsi sfuggire oggi e domani

Libri

di Silvia Artana - 15/07/2019 11:46 | aggiornato 15/07/2019 11:50

Il 15 e 16 luglio 2019 è tempo di Amazon Prime Day. Se le storie sono il vostro pane e la fantasia è il vostro mondo, non perdetevi la Festa del Libro Prime Day.

13 condivisioni

Estate: tempo di vacanze e di... Festa del Libro Prime Day! Dopo il Black Friday, Amazon rinnova un altro appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. Gli abbonati al servizio Amazon Prime potranno usufruire per due giorni di una offerta esclusiva per aggiungere nuovi titoli alla loro libreria.

Dalla 00:00 del 15 luglio alle 23:59 del 16 luglio 2019, la piattaforma regalerà un buono sconto del valore di 10 euro, a fronte di un acquisto di almeno 20 euro in un unico ordine (ad esclusione degli eBook Kindle).

Il buono sconto sarà inviato via mail al momento della spedizione dell'ordine e potrà essere utilizzato fino al 30 agosto 2019 in tutte le categorie di acquisto, fatta eccezione per libri, eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali.

Scoprite qui una selezione di titoli della Festa del Libro Prime Day!

Libri del momento

Libri ad alta tensione

Libri per ragazzi e young adult

Libri del momento

M. Il figlio del secolo - Antonio Scurati

Bompiani/Amazon Il romanzo vincitore del Premio Strega, M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati

L'"eterno secondo" ha avuto (finalmente) la sua rivincita. Antonio Scurati ha (stra)vinto il Premio Strega 2019 con M. Il figlio del secolo.

Il complesso e inevitabilmente controverso romanzo documentario dell'autore di origini napoletane racconta la parabola di Benito Mussolini e indaga le origini del nazifascismo in Italia in modo inedito e incredibilmente affascinante.

Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi - Maurizio De Giovanni

Einaudi/Amazon Il romanzo pianto dell'alba di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni fa calare il sipario su uno dei suoi personaggi più amati, il commissario Ricciardi.

Ne Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi, lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo di Napoli, anche autore della serie dell'ispettore Lojacono, porta il suo protagonista a indagare sull'omicidio dell'uomo che gli ha quasi tolto la speranza di un futuro e ad affrontare la resa dei conti.

Odio volare. 17 storie turbolente - Stephen King, B. Vincent

Sperling & Kupfer/Amazon La raccolta di racconti Odio Volare - 17 storie turbolente di Stephen King e Bev Vincent

Con Odio volare - 17 storie turbolente, Stephen King e l'amico e collaboratore di sempre, Bev Vincent, fanno... decollare l'horror.

L'autore di alcuni tra i più grandi cult della letteratura del brivido ha avuto l'idea di raccogliere in un libro una selezione di storie spaventose ambientate o che hanno a che fare con gli aerei e l'altitudine. Lo stesso Re dell'horror (che non ama volare) ha contribuito con un racconto originale, L'esperto di turbolenze.

La vita di Ian Fleming, creatore di James Bond - John Pearson

Ghibli/Amazon La biografia La vita di Ian Fleming, creatore di James Bond di John Pearson

In attesa di vedere sul grande schermo Bond 25, può essere interessante scoprire o riscoprire la vita del suo creatore, Ian Fleming.

In La vita di Ian Fleming, creatore di James Bond, John Pearson offre un ritratto fedele del celebre autore britannico e indaga lo stretto (molto stretto) rapporto tra il romanziere e il suo doppio sulla carta e al cinema.

Cuore di riccio. Storia di una piccola maestra che mi ha insegnato il coraggio - Massimo Vacchetta

Sperling & Kupfer/Amazon La storia vera Cuore di riccio di Massimo Vacchetta

Dopo 25 grammi di felicità, Massimo Vacchetta torna con un'altra storia piena di tenerezza, ma anche di forza, coraggio e speranza.

In cuore di riccio - Storia di una piccola maestra che mi ha insegnato il coraggio, il veterinario di Cuneo che ha fondato il Centro di Recupero Ricci "La Ninna" racconta le vicende di alcuni dei suoi piccoli pazienti e la preziosa lezione di pazienza, empatia dolcezza che ha imparato da loro.

Libri ad alta tensione

La scomparsa di Stephanie Mailer - Joël Dicker

La Nave di Teseo/Amazon Il romanzo La scomparsa di Stephanie Mailer di Joël Dicker

L'autore del romanzo bestseller La verità sul caso Harry Quebert, Joël Dicker, si riprende la scena con un'altra storia piena di suspense, che si svolge tra passato e presente.

In La scomparsa di Stephanie Mailer, un brutale omicidio compiuto nel 1994 a Orphea, nello stato di New York, torna ad agitare la cittadina e i suoi abitanti in seguito alla dichiarazione di una giornalista, che dopo poco sparisce nel nulla...

Le tre bambine - Jane Corry

Pickwick/Amazon Il romanzo Le tre bambine di Jane Corry

Autrice di thriller bestseller in USA e Inghilterra, oltre che firma di prestigiosi giornali come il Times e il Daily Telegraph, l'autrice del romanzo La nuova moglie, Jane Corry, si cimenta con una nuova sfida ad alta tensione.

Due giovani donne all'apparenza con nulla in comune, Allison e Kitty, sono le protagoniste di Le tre bambine, una storia che scava nell'anima e nei ricordi (apparentemente perduti) e che conduce inesorabile a una verità che potrebbe rivelarsi devastante.

Omicidio al Tour de France - Zepeda Patterson

HD Piemme/Amazon Il romanzo Omicidio al Tour de France di Jorge Zepeda Patterson

Dopo i thriller I corruttori e Milena, lo scrittore e giornalista messicano Jorge Zepeda Patterson porta il giallo... nella corsa della maglia gialla.

In omicidio al Tour de France, una serie di strani (stranissimi) incidenti funestano la celebre gara ciclistica, fino a che ci scappa addirittura il morto. E a quel punto è chiaro che non si tratta solo di una serie di sfortunati eventi, ma che tra gli atleti si nasconde un killer. Ma cosa vuole e soprattutto chi è?

Trilogy: La giuria, Il cliente, Il socio - John Grisham

Mondadori/Amazon La raccolta di romanzi Trilogy - John Grisham

Per chi ancora non conosce John Grisham e per chi ha voglia di rileggere alcuni dei suoi romanzi più celebri, Trilogy rappresenta la scelta perfetta.

La raccolta contiene La giuria, Il cliente e Il socio, tre legal thriller che possono essere considerati dei classici della letteratura di fine '900 e che hanno conquistato anche Hollywood, con altrettanti adattamenti interpretati da attori di primissimo piano. Ovvero, rispettivamente, John Cusack, Gene Hackman e Dustin Hoffman, Susan Sarandon e Tommy Lee Jones, Tom Cruise.

I figli di Dio - Glenn Cooper

Casa Editrice Nord - Amazon Il romanzo I figli di Dio di Glenn Cooper

Glenn Cooper è l'autore della quadrilogia La biblioteca dei morti e della trilogia Dannati, entrambe di grande successo. Lo scrittore e sceneggiatore statunitense ha firmato anche altri libri di grande successo, come La mappa del destino, Il marchio del diavolo, L'ultimo giorno e Il calice della vita.

La sua ultima fatica è I figli di Dio, l'inquietante storia di 3 ragazzine adolescenti, apparentemente vergini, che scoprono di essere incinte nello stesso momento, in angoli diversi e lontanissimi del mondo. Il Vaticano affida al professore di teologia di Harvard, Cal Donovan, il delicato compito di andare a fondo nella vicenda, ma l'indagine si complica subito.

Libri per ragazzi e young adult

Macchine mortali - Philip Reeve

Mondadori/Amazon Il romanzo Macchine Mortali di Philip Reeve

Il romanzo Macchine mortali di Philip Reeve può essere considerato a tutti gli effetti un caposaldo del genere fantascientifico steampunk e nel 2018 è diventato un (controverso) film, diretto da Christian Rivers e prodotto da Peter Jackson.

La storia è ambientata in un futuro distopico e racconta di un mondo spietato e inospitale, governato da grandi città semoventi, le cosiddette "Città Trazioniste", che depredano e distruggono quelle più piccole.

Quello che non siamo diventati - Massimo Fusari

HD Mondadori/Amazon Il romanzo Quello che non siamo diventati di Tommaso Fusari

Dopo il romanzo d'esordio del 2017, Tempi duri per i romantici, Tommaso Fusari torna con una nuova storia dedicata al mondo dei sentimenti e dei rapporti umani.

In Quello che non siamo diventati, i fratelli Michael e Sara hanno preso strade molto diverse e si sono allontanati l'uno dall'altra. Il giuramento fatto da bambini di restare sempre insieme è stato spezzato, ma forse (forse) può ancora essere risanato, quando un evento improvviso obbliga i due giovani a fare i conti con sé stessi e con le loro scelte.

Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me Contro Te - Me Contro Te

Electa/Junior/Amazon Il libro Entra nel mondo di Luì e Sofì di Me contro Te

I Me Contro Te, ovvero Luì & Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono un vero e proprio fenomeno della rete. Idoli dei giovanissimi, sono esplosi su YouTube e poi hanno conquistato anche Instagram e TikTok.

Nel "fantalibro" Entra nel mondo di Luì e Sofì raccontano qualcosa di più su di loro, sulle loro famiglie e sulle loro passioni e regalano ai piccoli fan tante occasioni di divertimento, svago e... challenge!

Alla fine del mondo - Geraldine McCaughrean

Mondadori/Amazon Il romanzo Alla fine del mondo di Geraldine McCaughrean

Geraldine McCaughrean è una delle più celebri e prolifiche autrici contemporanee di libri per bambini e ragazzi. Tra le sue opere c'è anche il seguito ufficiale di Peter Pan, Peter Pan in Scarlet. Insignita di diversi importanti riconoscimenti (tra cui il Costa Book Award Children's Book), nel 2018 ha ricevuto la prestigiosa Carnegie Medal per Alla fine del mondo.

Ambientato nell'arcipelago di Saint Kilda, in Scozia, nel 1727, il romanzo racconta l'avventura di Quilliam e dei suoi amici uccellatori. Lasciati come ogni estate sul faraglione di Warrior Stac per la caccia, dopo 3 settimane, il gruppo attende la barca che lo deve riportare a casa. Ma nessuno arriva. Mentre cercano di capire cosa è successo, Quilliam e gli altri devono sopravvivere in una natura selvaggia e ostile.

Più forte di ogni addio - Enrico Galiano

Garzanti/Amazon Il romanzo Più forte di ogni addio di Enrico Galiano

Classe 1977, Enrico Galiano è insegnante e il creatore della webserie Cose da prof. Il suo romanzo d'esordio è Eppure cadiamo felici, al quale ha fatto seguito Tutta la vita che vuoi.

La sua ultima fatica è Più forte di ogni addio, un racconto di crescita e formazione, che ha per protagonisti Nina e Michele. Fragili e forti, i due ragazzi si incontrano sul treno che li porta a scuola e iniziano a conoscersi e a imparare l'una dall'altro. Ma il tempo corre in fretta come il vagone su cui viaggiano e Nina e Michele capire come fare a viverlo fino in fondo, senza perdersi e lasciare indietro nulla.

Vi interessano questi titoli? Ne potete trovare (ancora) molti altri disponibili nella Festa del Libro Prime Day.

Fate la vostra scelta e... buona lettura!

- Copyright immagine di copertina: Giulia Bertelli on Unsplash