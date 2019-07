Tecnologia

Amazon Prime Day 2019: offerte da non perdere su TV, laptop, smartwatch e tanto altro ancora

di Pasquale Oliva - 15/07/2019 16:49 | aggiornato 15/07/2019 16:53

Tanti prodotti tech in offerta in occasione dell'Amazon Prime Day 2019. Due giorni di sconti per acquistare televisori, laptop, monitor, cuffie, smartwatch, accessori per la domotica e non solo.

L'attesa spasmodica è finalmente giunta al capolinea: è iniziato l'Amazon Prime Day. L'evento del più popolare sito di e-commerce ha preso il via e si concluderà alle 23:59 del 16 luglio, e ciò significa che avete molte ora a disposizione per acquistare prodotti di ogni sorta a prezzi scontati. Destreggiarsi tra le varie offerte potrebbe essere snervante (e il caldo di certo non aiuta) e il rischio di perdersi l'offerta più allettante potrebbe essere dietro l'angolo, ma non c'è nulla da temere. Avete già dato uno sguardo alle migliori offerte su libri, fumetti, giochi da tavolo, smartphone e tablet? Bene, allora ora mettetevi comodi (un ventilatore e una bevanda fresca sarebbero di ottima compagnia) e preparatevi a scoprire i prodotti tech in sconto più interessanti di questo Prime Day. Televisori, laptop, dispositivi smart per la casa, stampanti, indossabili e altro ancora. Televisori

Fotocamere Televisori Samsung UE55NU7091UXZT 4K 55" (prima 799 euro) Samsung Samsung UE43RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 43" (prima 599 euro) Samsung Samsung UE43LS03NAUXZT The Frame TV 4K UHD 43" (prima 1.199 euro) Samsung Samsung QE55Q64RATXZT Serie Q64R (2019) QLED Smart TV 55" (prima 1.299 euro) Samsung Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 55'' (prima 1.699 euro) Philips Philips 55PUS7503 Smart TV UHD 4K 55" (prima 751 euro) Philips Sony KD-55XG70 Smart TV LED da 55 pollici 4K HDR (prima 899 euro) Sony Laptop, Monitor e periferiche Huawei Matebook D, Processore AMD Ryzen 5 R5-2500 (prima 799,99 euro) Huawei Microsoft Surface Pro 6 i5 (prima 1.069 euro) Microsoft Acer Swift 3 SF314-54-59UX (prima 849 euro) Acer Acer Swift 1 SF114-32-P56T (prima 529 euro) Acer Microsoft Surface Laptop 2 (prima 1,499 euro) Microsoft MSI GF63 Thin 9SC-264IT (prima 1.249 euro) MSi Samsung C49HG90 Monitor Curvo VA da 49’’ (prima 1,499 euro) Samsung Samsung C27F396 Monitor Curvo 27'' Full HD (prima 279 euro) Samsung Samsung U28E570D Monitor 4K Ultra HD 28" (prima 499,99 euro) Samsung Acer KG241Qbmiix Monitor Gaming FreeSync da 24" (prima 149,90 euro) Acer HP Monitor Pavilion Gaming 32 HDR (prima 499,99 euro) HP Logitech MX Master AMZ Mouse Wireless Bluetooth (prima 92,99 euro) Logitech Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad (prima 45,99 euro) Logitech Tastiera Logitech G213 (prima 81,99 euro) Logitech HP X9000 OMEN (prima 49,99 euro) HP Cooler Master Devastator III Tastiera a Membrana e Mouse (prima 44,99 euro) Cooler Master Tastiera Razer BlackWidow Elite (prima 179,99 euro) Razer EUASOO Hub USB C con 9 Porte (prima 52,99 euro) EUASOO SanDisk Extreme SSD Portatile 1 TB (prima 379,99 euro) SanDisk Samsung T5 MU- PA1T0B/EU SSD Portatile da 1 TB (prima 482,99 euro) Samsung Smartwatch e Smartband Apple Watch Series 4 GPS 40mm (prima 439 euro) Apple Garmin Forerunner 735XT (prima 349,99 euro) Garmin Garmin Vivosmart 4 (prima 139,99 euro) Garmin Fitbit Charge 3 (prima 149,95 euro) Fitbit Samsung Gear S3 Frontier (prima 259 euro) Samsung Accessori per la domotica Echo Dot 3a generazione (prima 59,99 euro) Amazon Echo Show 5 (prima 89,99 euro) Amazon Echo Plus 2a generazione + lampadina Philips Hue (prima 169,94 euro) Amazon Amazon Echo 2a generazione (prima 99,99 euro) Amazon Philips Lighting Hue Bridge 2.0 e Hue Striscia LED (prima 118,52 euro) Philips Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e Bridge (prima 150 euro) Philips Soundbar, cuffie e altoparlanti Samsung HW-MS550/ZF (prima 399 euro) Samsung Sony HT-SF200 (prima 250 euro) Sony Speaker JBL Charge 3 Stealth Edition (prima 169,00 euro) JBL Cuffie wireless Sony MDR-ZX330BT (prima 100 euro) Sony Beats Solo3 Wireless Oro (prima 299,95 euro) Beats by Dr. Dre Altri dispositivi e accessori Fire TV Basic Edition (prima 39,99 euro) Amazon AUKEY Powerbank 20.000mAh (prima 38,99 euro) Aukey AUKEY Caricatore da Muro Portatile a 4 Porte (prima 25,99 euro) Aukey Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60W (prima 39,99 euro) Anker TP-Link TL-WPA4220 Kit Powerline WiFi (prima 74,90 euro) TP-Link SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB (prima 33,99 euro) SanDisk SanDisk iXpand USB 3.0 da 128 GB per iPhone e iPad (prima 109,99 euro) SanDisk Stampante HP ENVY 5030 M2U92B (prima 79,99 euro) HP HP OfficeJet Pro 8715 (prima 199 euro) HP Fotocamere Sony Alpha 7M2K con obiettivo SEL 28-70mm (prima 2.000 euro) Sony Sony Alpha 6000L con obiettivo 16-50mm (prima 900 euro) Sony Qual è il prodotto in offerta che ha attirato maggiormente la vostra attenzione?