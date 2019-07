Arrow, iniziate le riprese dell'ultima stagione: ecco tutte le novità

TV News Arrow

Tutto quello che sappiamo sull'ottava stagione di Arrow (finora)!

La prossima stagione televisiva (2019/2020) segnerà la fine dell'amata serie Arrow, che ha dato inizio all'Arrowverse nel 2012 con numerosi spin-off.

A dare il via alla produzione dell'ottava stagione di Arrow ci ha pensato la showrunner e produttrice esecutiva Beth Schwartz con un tweet datato 11 luglio:

Primo giorno di riprese.

Il tweet rivela anche il nome del primo episodio, ovvero Starling City: il nome della città dove è iniziato tutto. Se ci pensate, il nome Star City è venuto fuori solo nella quarta stagione per commemorare il personaggio di Ray Palmer (interpretato da Brandon Routh), ritenuto morto a causa di una esplosione nel suo ufficio. Palmer, rivelatosi vivo, si è poi unito allo spin-off DC's Legends of Tomorrow.

Stephen Amell sul set

L'ultima stagione di Arrow è prevista per andare in onda sul canale americano The CW nel mese di ottobre. I fan però possono dare un primo sguardo a Stephen Amell, che si prepara a interpretare Green Arrow per l'ultima volta nelle prime foto dal set della nuova stagione.

Nelle foto, Stephen Amell indossa una felpa con cappuccio sopra il costume di Arrow, con un evidente trucco scuro sugli occhi che di solito il personaggio ha dietro la maschera. Le foto sono state pubblicate dal sito Just Jared, ecco il loro tweet:

Stephen Amell suited up for the first time on the final season of #Arrow! Check out the pics: https://t.co/DqfGRy6hDA — JustJared.com (@JustJared) July 14, 2019

Lo stesso Amell ha pubblicato una foto con un messaggio d'accompagnamento abbastanza eloquente:

Un ultima volta.

La foto mostra il ciak utilizzato per la prima ripresa sotto la regia di James Bamford, inoltre conferma che la data di inizio riprese è quella dell'11 luglio 2019.

Il resto del cast

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il sito americano Deadline ha riportato la notizia che l'attrice Katherine McNamara è stata promossa a un ruolo fisso per l'ottava stagione. Nella settima stagione ha ricoperto saltuariamente il ruolo di Mia Smoak, la figlia di Oliver Queen e Felicity Smoak (interpretata da Emily Bett Rickards), in 10 episodi. Il sito americano EW.com ha riportato che l'ultima stagione riporterà alla ribalta due vecchie conoscenze del pubblico di Arrow: si tratta degli attori Colin Donnell e Josh Segarra. Donnell ha interpretato il miglior amico di Oliver Queen, ovvero Tommy Merlyn nella stagione 1, Segarra invece, nella stagione 5, ha interpretato il cattivo Adrian Chase/Prometheus. Tuttavia, su quest'ultimo si è espressa la showrunner Beth Schwartz dicendo che il personaggio tornerà in maniera imprevista per i fan. Schwartz ha poi aggiunto che Chase è uno dei loro villain preferiti dell'intera serie. Sul personaggio di Tommy, il produttore esecutivo Marc Guggenheim dice praticamente la stessa cosa: non tornerà come lo conosciamo. Su Tommy circolano già dei rumor, per i quali possa presentarsi come un supereroe di un altro universo, infatti lo stesso Guggenheim ha pubblicato un tweet che ha insospettito i fan, il produttore esecutivo ha mostrato un particolare di un nuovo costume, che non è quello di Oliver: Not Oliver’s. pic.twitter.com/FwOKOibcuw — Marc Guggenheim (@mguggenheim) July 4, 2019

L'ottava stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre sull'emittente televisiva americana The CW e culminerà presumibilmente con il mega crossover dal titolo Crisis on Infinite Earths. Non è ancora giunto il momento per Oliver di appendere l'arco al chiodo!