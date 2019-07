BH90210, i ragazzi tornano insieme nel nuovo Teaser Trailer

Negli Stati Uniti, BH90210 andrà in onda da mercoledì 7 agosto in prima serata.

L'originale Beverly Hills 90210 , creato da Darren Star e prodotto dal padre di Tori Spelling, Aaron Spelling, è andato in onda per 10 stagioni sull'emittente americana FOX tra il 1990 e il 2000. La serie era interpretata dagli stessi Tori Spelling, Doherty, Priestley, Green, Garth, Ziering, Carteris e Luke Perry ( morto a marzo ) nei panni di Dylan McKay. La serie originale ebbe diversi spin-off , tra i più riusciti e popolari si ricorda Melrose Place.

L'emittente televisiva americana FOX ha pubblicato un altro breve teaser trailer (che potete vedere in testata a questo articolo) per fare aumentare l'attesa dei fan, per il revival della mitica serie TV degli anni '90 Beverly Hills 90210, adesso dal titolo BH90210 . Nonostante gli appena 20 secondi di immagini, il teaser trailer di BH90210 mostra l'importante reunion amorosa tra Donna Martin (interpretata da Tori Spelling) e David Silver (interpretato da Brian Austin Green), oltre ovviamente all'iconico luogo del Peach Pit .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok