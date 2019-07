Bond 25: Lashana Lynch sarà la nuova 007 del film?

Cinema

di Emanuele Zambon - 15/07/2019 12:57 | aggiornato 15/07/2019 13:01

Il nuovo 007 sarà una donna di colore: secondo il The Mail on Sunday l'attrice britannica Lashana Lynch erediterà il nome in codice di James Bond.

12 condivisioni

Per mesi si è vociferato sull'eredità di Daniel Craig. Come sarà il nuovo James Bond? Se lo sono chiesti in molti. E non sono mancate le provocazioni: il prossimo 007 sarà nero, anzi no, sarà una donna. Beh, a giudicare dagli ultimi sviluppi, sarà entrambe le cose.

Stando a quanto rivelato dal The Mail on Sunday, in Bond 25 assisteremo ad un passaggio di consegne, con l'attrice britannica Lashana Lynch che erediterà dal connazionale Craig l'identificativo della licenza di uccidere rilasciato dall'MI6.

Questo non significa che non vedremo più James Bond (anzi, la produttrice Barbara Broccoli ha più volte ribadito di non avere alcuna intenzione di sostituirlo con una figura femminile). Solamente, il suo nome in codice verrà assegnato alla new entry Lynch.

Quello che è a tutti gli effetti uno stravolgimento della tradizione bondiana si deve all'intervento in fase di scrittura della sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge, intenzionata ad imprimere una svolta femminista al franchise. Impresa titanica, se si pensa all'immagine di 007, latin lover tacciato spesso di maschilismo. Il tentativo della Waller-Bridge mira ad aggiornare il mito di Bond all'epoca del #MeToo.

La fonte del tabloid inglese ha parlato di una scena fondamentale in cui Lashana Lynch riceverà riceve la licenza di uccidere - in precedenza appannaggio di Bond - nel 25esimo film della serie che sarà diretto da Cary Fukunaga.

I puristi della saga dovranno però aspettare prima di scagliarsi contro il film: la Lynch non sarà infatti un nuovo Bond, ma solo una new entry che lo rimpiazza dopo che questi si è ritirato in Giamaica. In seguito ad una crisi globale, alla nuova 007 verrà dato l'incarico direttamente da M (Ralph Fiennes) di rintracciare Bond e convincerlo a tornare operativo.

HD Marvel Studios

Bond 25, la scena chiave della nuova 007

La fonte, a tal proposito, ha rivelato:

All'inizio del film c'è una scena chiave in cui viene inquadrato M che esclama: 'Entra 007', e fa il suo ingresso Lashana che è una donna, nera e bellissima. È un momento da far cadere i popcorn a terra. Bond è ancora Bond ma è stato sostituito come 007 da questa splendida donna nell'MI6.

Quanto all'ex 007, come reagirà alla collega? Il solito, vecchio James, a quanto pare: "Bond, ovviamente, è sessualmente attratto dalla nuova 007 e prova i suoi abituali trucchi di seduzione, ma, almeno inizialmente, deve arrendersi al disinteresse di lei".

La fonte ha proseguito: "Lashana è assolutamente geniale e la sceneggiatura di Phoebe è acuta e divertente come ci si aspetterebbe. Questo Bond rende omaggio ad alcuni dei film precedenti con molto humor". In effetti, una fotografia scattata sul set mostra la Lynch con un outfit da safari che ricorda quelli di Roger Moore nelle esotiche pellicole anni '70.

La Lynch è apparsa recentemente al fianco di Brie Larson nel cinecomic Captain Marvel, dove ha prestato il volto a Maria Rambeau, asso dell'aviazione e migliore amica della "smemorata" protagonista Carol Danvers.

Bond 25 arriverà nelle sale italiane l'8 aprile 2020. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il ritorno di Christoph Waltz come il capo della S.P.E.C.T.R.E., Blofeld. Assieme all'attore di Django Unchained ci sarà anche un nuovo super villain, impersonato da Rami Malek.