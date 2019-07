Dragon Ball: la più grande Kamehameha del mondo al San Diego Comic-Con

Il San Diego Comic-Con è ormai alle porte e i fan di Dragon Ball hanno un ottimo motivo per andarci grazie alla possibilità offerta da Toei Animation di entrare nella storia.

Toei infatti, vuole raccogliere il maggior numero di persone per provare a entrare nel Guinness World Record, facendo fare a tutti i partecipanti una delle mosse più iconiche della longeva serie di Akira Toriyama: la Kamehameha.

🚨ANNOUNCEMENT🚨 On 7/17, at 3:30pm at the 2019 Dragon Ball World Adventure at San Diego Comic Con, join us as we attempt to make new Guiness World Record by having the largest gathering of people simultaneously performing the KAMEHAMEHA!!! 👐💥 Hosted by @SeanSchemmel! #SDCC19 pic.twitter.com/ZJazNEjOfr