Gli scatti dello spettacolare viaggio di nozze di Sophie Turner e Joe Jonas

In tanti si sono chiesti se il video non risalisse a qualche tempo fa, ma l'alternativa più plausibile è che, dopo il matrimonio francese, gli sposi abbiano trascorso qualche giorno nel Bel Paese prima di rimettersi in viaggio per le Maldive, la destinazione finale della luna di miele.

Appena pubblicato, il video ha ottenuto innumerevoli visualizzazioni, e la caccia al tesoro ha avuto inizio. I fan italiani hanno cercato di capire in che città Sophie e Joe si trovassero e l'hanno scoperto sfruttando il numero di riferimento della tabaccheria che compare nel video: la coppia era in vacanza a Sorrento!

Prima di approdare alle Maldive i due sposi hanno fatto tappa anche in Italia ! L'attrice ha pubblicato sulle sue Instagram Stories un video in cui è nei pressi di una tabaccheria.

Sul proprio profilo, l'attrice ha caricato tre scatti del marito: in una foto contempla l'oceano, in un'altra esplora l'isola e nella terza si gode un pranzo a base di sushi.

A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Jul 14, 2019 at 5:07am PDT

View this post on Instagram

Nelle foto che seguono, il cantante dei Jonas Brothers ha immortalato la sua giovane compagna. Nella prima, Sophie indossa un costume da bagno rosa mentre si rilassa e mostra l'anello di fidanzamento e la sua nuova fede nuziale. Nella seconda, la Sansa Stark di Game of Thrones è inquadrata di spalle, in riva al mare.

A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Jul 14, 2019 at 5:15am PDT

View this post on Instagram

I neo sposini alloggiano in un lussuoso resort, il Soneva Fushi, sull'isola di Kunfunadhoo, proprio sull'oceano Indiano. Il prezzo di queste ville da sogno va dai 1400 dollari ai 28mila a notte e in molti casi dispongono anche di piscine private.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok