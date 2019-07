Cinema

di Francesco Ursino - 15/07/2019 11:41 | aggiornato 15/07/2019 11:46

La prima proiezione dello spin-off targato Universal è stata piuttosto movimentata: a calmare gli animi e riportare il sorriso, però, è intervenuto The Rock.

Che Fast & Furious: Hobbs & Shaw fosse un film d’azione esplosivo lo si era capito, ma forse non fino a questo punto. Variety riporta infatti che la première del film con Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham, tenutasi al Dolby Theater di Los Angeles, è stata interrotta quando alcune scintille hanno iniziato a disturbare la visione della pellicola.

Il problema, inizialmente circoscritto a una griglia posta nella parte frontale della sala cinematografica, è iniziato ben presto a farsi più grave, espandendosi anche alle prime file. Rebecca Ford, di The Hollywood Reporter, ha diffuso su Twitter un’immagine degli attimi concitati vissuti all'interno del cinema:

The movie has been stopped as sparks started erupting on the floor in the row in front of where we were sitting. #HobbsAndShawPremiere pic.twitter.com/bG8LY3jVUr — Rebecca Ford (@Beccamford) July 14, 2019

Il film è stato interrotto quando le scintille hanno iniziato a scoppiare dal pavimento della fila di fronte a dove eravamo seduti.

I responsabili della sicurezza non hanno dato l’ordine di evacuare il cinema: alcuni spettatori, in preda al panico, hanno comunque iniziato ad abbandonare i propri posti, scatenando una certa confusione. Anthony D’Alessandro, di Deadline, ha spiegato che la situazione è tornata alla normalità alcuni minuti dopo. Si è scoperto così che la causa di tutti i problemi era legata ad alcune gocce d’acqua che, per qualche motivo, erano venute a contatto con una presa elettrica.

La notizia più succosa arriva proprio dai momenti successivi alla piccola emergenza appena descritta. The Rock, infatti, ha sentito il bisogno di salire sul palco per rassicurare il pubblico, ancora un po’ disorientato. Eric Eisenberg, come si legge su Cinemablend, è riuscito a catturare alcuni istanti del discorso dell’attore:

Dwayne Johnson takes the stage to explain the situation pic.twitter.com/fxuOPHeMAA — Eric Eisenberg (@eeisenberg) July 14, 2019

The Rock, in un tripudio di applausi e risate, ha tenuto a sottolineare (riprendendo il rapporto di rivalità nel film) la differenza tra il suo approccio all’emergenza e quella del suo collega Jason Statham:

Prima di ripartire con il film, solo per chiarire, visto che i nostri amici della stampa sono qui ed è importante che voi lo riportiate: quando le cose hanno iniziato a farsi movimentate e tutti stavano uscendo da questa sala, solo per la cronaca, io sono rimasto al mio posto, aspettando. Le mie guardie del corpo dicevano: ‘Signore, andiamo’ e io rispondevo: ‘No, no, no. Voglio rimanere qui e assicurarmi che tutta la gente sia al sicuro’. La ragione per cui vi dico questo è che Jason Statham se n’è scappato con la coda tra le gambe. Io sono rimasto, lui è scappato.

Dopo l’interruzione, durata circa 15 minuti, la proiezione del film è ricominciata senza altri intoppi.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 agosto 2019. Oltre a Dwayne Johnson e Jason Statham il film vedrà protagonisti anche Vanessa Kirby, Idris Elba ed Helen Mirren. Nell’ultimo trailer della pellicola è possibile ammirare alcune sequenze ricche d’azione, auto veloci e imprese spericolate.

