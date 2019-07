Il regista John Carpenter sta scrivendo un fumetto sul Joker

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 15/07/2019 10:23 | aggiornato 15/07/2019 10:27

John Carpenter, leggendario regista di film quali 1997: Fuga da New York e La Cosa, è attualmente al lavoro su un fumetto dedicato al Joker, in uscita a ottobre 2019.

Ottobre 2019 si preannuncia essere il mese del Joker. La storica nemesi di Batman tornerà infatti a fare capolino sul grande schermo in un film tutto incentrato sul personaggio diretto da Todd Phillips, in cui il Clown Principe del Crimine avrà il volto dell'attore Joaquin Phoenix.

In occasione di questo importante evento, DC Comics porterà nelle fumetterie una serie di albi che avranno come protagonista assoluto proprio il folle pagliaccio, fumetti che lo vedranno interagire tanto con il Cavaliere Oscuro quanto con Harley Quinn.

Tra questi a spiccare maggiormente è The Joker: Year of the Villain #1, one-shot di quaranta pagine che vedrà alla sceneggiatura il leggendario John Carpenter in coppia con Anthony Burch, nuovamente fianco a fianco dopo aver scritto insieme la miniserie Big Trouble in Little China: Old Man Jack, edita da BOOM! Studios.

Il Joker è il più grande cattivo nei fumetti

ha dichiarato il regista de La Cosa e 1997: Fuga da New York, che si è detto anche orgoglioso di poter lavorare al progetto con Anthony.

DC Comics La copertina di The Joker: Year of the Villain #1 illustrata da Philip Tan

Disegnato da Philip Tan (Invincible Iron Man) per le chine di Marc Deering, come da titolo l'albo sarà parte integrante di Year of the Villain, iniziativa editoriale della DC Comics atta a riportare sotto i riflettori i più importanti antagonisti della casa editrice.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Al centro delle vicende troveremo Lex Luthor, rinato come un ibrido umano-alieno, intento a donare straordinarie abilità e strumenti potenziati a chiunque abbracci il male e si unisca alla sua Legion of Doom. Mentre alcuni eroi e criminali saranno disposti a sentire cosa "Apex Lex” ha da offrirgli, il Clown Principe del Crimine non aspetterà che la nemesi di Superman arrivi a lui. Nello one-shot a lui dedicato vedremo dunque il folle pagliaccio impegnato in una missione che ha lo scopo di riportare indietro la sua spavalderia in un mondo andato alla deriva, dimostrando che il male più grande è sempre quello che fa ridere le persone.

The Joker: Year of the Villain #1 uscirà nelle fumetterie americane il 9 ottobre 2019, cinque giorni dopo l'arrivo nelle sale del film con Joaquin Phoenix.

Fonte: Entertainment Weekly