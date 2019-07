Oliver Jackson-Cohen protagonista di Invisible Man

Cinema

di Paola Pirotti - 15/07/2019 10:06 | aggiornato 15/07/2019 10:11

Dalla casa infestata di Hill House ai mostri Universal: Oliver Jackson-Cohen sarà il protagonista di Invisible Man, produzione Universal/Blumhouse.

Qualche volta, quando presti il tuo volto ai film dell'orrore, è per sempre. E quella di Oliver Jackson-Cohen, trentadue anni e britannico, sembra la strada giusta per diventare un'icona dell'horror, sia in TV che al cinema.

Dopo aver esordito in Dracula (2013) accanto a sua moglie, l'attrice Jessica De Gouw e Jonathan Rhys Meyers, Oliver ha ottenuto notorietà nei panni del tormentato Luke Crain con l'apprezzata The Haunting of Hill House (2018), serie originale Netflix di Mike Flanagan ispirata all'omonimo racconto di Shirley Jackson.

E ora qual è il prossimo importante progetto dell'attore inglese? Deadline riporta in esclusiva che Oliver Jackson-Cohen sarà l'Uomo Invisibile nella produzione Universal/Blumhouse, nuovo capitolo del franchise dedicato ai mostri Universal, dopo il remake de La Mummia con Tom Cruise. Invisible Man sarà scritto e diretto da Leigh Whannell (sceneggiatore della saga di Saw e regista di Insidious 3 – L'inizio) e sarà ispirato al romanzo fantascientifico di H.G. Wells da cui è stato già tratto un film nel 1933.

Accanto a Oliver Jackson-Cohen, nei panni della protagonista femminile, troveremo Elizabeth Moss. Il resto del cast è composto: Aldis Hodge (Black Mirror), Harriet Dyer (The InBetween) e la piccola Storm Reid (Nelle pieghe del tempo).

Precedentemente, quando si parlava dell'universo dei mostri targato Universal prima del flop de La Mummia, si vociferava che il ruolo di protagonista in Invisible Man sarebbe stato affidato a Johnny Depp. A quanto pare c'è stato un grande cambiamento di rotta che ha portato alla fortuna di Oliver Jackson-Cohen. Per il nuovo Uomo Invisibile hanno optato per qualcuno di più giovane e attualmente sulla cresta dell'onda (tra Johnny Depp e Oliver Jackson-Cohen ci sono ventiquattro anni di differenza).

Le riprese cominceranno questo mese a Sydney, il cast è già in Australia per cominciare a girare e noi non vediamo l'ora di scoprire qualcosa in più su Invisible Man.