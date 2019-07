Romulus: le prime immagini della serie di Matteo Rovere

Il Primo Re: in arrivo anche la serie TV Romulus (forse in latino)

L'impegno delle persone coinvolte è davvero massimo: due intere città sono state meticolosamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate, migliaia le comparse richieste sul set, più di 700 stunt e centinaia di armi appositamente riprodotte per la serie. Di fronte ai dettagli di un progetto così ambizioso il nostro entusiasmo non può che essere alle stelle. Ci auguriamo quindi di vedere presto il primo episodio. Voi cosa ne pensate?

Ancora non è stato rivelato quando andranno in onda i dieci episodi , che sono un'esclusiva di Sky (la distribuzione internazionale è invece di ITV Studios Global Entertainment), ma il girato dovrebbe essere pronto entro il 2020.

Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la serie sarà composta da dieci episodi, girati in protoliano (ovvero la lingua latina parlata precedentemente al 75 a.C.) e alla cui regia si alterneranno Rovere, Michele Alhaique (Non uccidere e Senza nessuna pietà) e Enrico Maria Artale (Il terzo tempo). Le sceneggiature sono invece firmate da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Rovere.

Il progetto si deve innanzitutto al successo de Il primo re , il fortunato lungometraggio di Matteo Rovere che con Romulus esordisce per la prima volta alla regia di uno script per la TV.

