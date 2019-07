Sophie Turner ha l'unica risposta possibile alla #BottleCapChallenge

Celebrity

di Giulia Greco - 15/07/2019 11:28 | aggiornato 15/07/2019 11:32

Sophie Turner è stanca della Bottle Cap Challenge. In un video condiviso nelle storie di Instagram svita il tappo della bottoglia semplicemente usando le mani.

La sfida dell'estate consiste nell'aprire una bottiglia con un calcio rotante, senza l'aiuto delle mani. La Bottle Cap Challange ha conquistato molte star del mondo dello spettacolo: da Justin Bieber a Kendall Jenner e ancora Hailey Baldwin e Mariah Carey.

Neanche Sophie Turner, fresca fresca di nozze, ha saputo resistere alla sfida, e, nelle sue Instagram Stories, ha improvvisato una Bottle Cap Challenge davvero originale.

L'attrice che per anni è stata il volto di Sansa Stark nella serie di successo Game of Thrones, ha cambiato le regole con la solita ironia che la contraddistingue.

Nel video che la mostra seduta sul sedile di un aereo con una piccola bottiglia di vino al suo fianco, Sophie finge con enfasi delle mosse di combattimento per poi svitare il tappo della bottiglia semplicemente usando le mani, nel modo più tradizionale possibile.

La Turner sembra già averne le tasche piene della sfida dell'estate, tant'è vero che esclama alla telecamera: 'Fermate tutto questo. Ora'.

Il video è accompagnato dalla frase tormentone di Sophie, 'and that's the tea', e da una didascalia molto esplicativa: 'Ho un aspetto terribile, ma qualcuno doveva pur farlo'.

Sophie Turner ha condiviso il video dopo la Bottle Cap Challenge di Kendall Jenner, in cui la modella apre la bottiglia in sella a una modo d'acqua. Il tutto in slow motion.

La #BottleCapChallenge di Sophie Turner è stata sicuramente la più originale. Non ci resta che attendere per scoprire chi altri si cimenterà nella sfida.