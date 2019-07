Cinema

Spider-Man: Far From Home sfiora gli 850 milioni (mentre Endgame è testa a testa con Avatar)

di Marcello Paolillo - 15/07/2019 10:12 | aggiornato 15/07/2019 12:50

Spider-Man: Far From Home di Jon Watts sembra non volersi fermare al botteghino internazionale, arrivando alla straordinaria cifra di 847 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Spider-Man: Far From Home, la nuova avventura dell'Arrampicamuri del MCU interpretato da Tom Holland, continua la sua corsa al box office mondiale. Nel weekend e sino alla giornata di domenica 14 luglio, il film ha infatti incassato altri 100 milioni di dollari al botteghino internazionale arrivando a un totale di 847 milioni complessivi. Ciò lo rendere il terzo capitolo dedicato al Tessiragnatele più redditizio di sempre (Spider-Man 3 di Sam Raimi è ancora in testa con 891 milioni, seguito da Spider-Man: Homecoming con 880,2 milioni). Anche in Italia la pellicola sembra stia riscuotendo un ottimo successo, incassando ben 6,1 milioni e svettando in cima alla classifica dei film più visti nel weekend. Nel mentre, anche l'inarrestabile Avengers: Endgame (uscito nuovamente nei cinema il 4 luglio nella versione 'estesa') è arrivato a toccare la straordinaria cifra dei 2,780800 miliardi di dollari, andando così realmente a sfiorare il primato di Avatar diretto da James Cameron, coi suoi 2,787965 miliardi ottenuti a fine corsa. Nell'attesa di scoprire se Far From Home riuscirà a raggiungere presto l'agognato miliardo di dollari di incasso al botteghino mondiale, Marvel Studios ha rilasciato una nuova clip in italiano del film (che potete visionare poco più in alto). Questa mostra l'incontro tra Peter Parker e Harold 'Happy' Hogan, interpretato da Jon Favreau, il quale desidera ardentemente che Spider-Man risponda alla chiamata di Nick Fury. Ricordiamo che Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts, è arrivato nei cinema italiani a partire dal 10 luglio. Nel cast troviamo Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Jon Favreau, Tony Revolori e Jake Gyllenhall.