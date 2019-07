Durante l'ultimo episodio della terza stagione Jim Hopper, capo della polizia di Hawkins, perde la vita in un'esplosione causata dalla macchina russa che stava aprendo un portale per il Sottosopra. O almeno così pare.

La criptica scena post-credits, infatti, ha portato molti a ipotizzare che lo sceriffo sia ancora vivo e possa tornare in Stranger Things 4. L'attore che interpreta il personaggio, David Harbour, si è così divertito a stuzzicare la curiosità dei fan con un enigma sul proprio profilo Instagram… che pare sia stato già risolto!

Durante la scorsa settimana, Harbour ha cambiato la propria foto profilo impostando ogni volta l'immagine di un numero diverso: è passato da 6 a 1, poi a 8 e infine di nuovo a 6. Non ci è voluto molto prima che gli appassionati realizzassero che l'attore li stava indirizzando al numero di telefono di Murray Bauman, l'eccentrico giornalista che nella terza stagione si intrufola con Hopper e Joyce nella base russa.

Componendo il numero segreto (618-625-8313) dagli USA, è possibile ascoltare un messaggio preregistrato:

Ciao, hai chiamato la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu, per favore riattacca e chiamami tra le 17 e le 18 come avevamo detto, ok? Se sei Joyce: Joyce, grazie per aver chiamato, ho cercato di contattarti. Ho un aggiornamento. Si tratta, beh, probabilmente è meglio se ne parliamo di persona. Non è una notizia né bella né brutta, ma è già qualcosa…