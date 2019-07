I fumetti di The Walking Dead censurati in una scuola americana

In effetti nel fumetto rappresenta un interesse amoroso per Maggie. Ma nel nostro mondo il contesto è un po' diverso. che nei fumetti è un interesse amoroso di Maggie", ha aggiunto la Kang, "Ma nel nostro mondo, il contesto è un po' diverso, e Dante avrà un ruolo importante nella storia di Alexandria. Ne siamo davvero entusiasti.

Ci siamo, è ufficiale: Comicbook ha confermato l'arrivo del personaggio di Dante, direttamente dai fumetti, nella stagione 10 di The Walking Dead . A pochi giorni dal'uscita negli USA dell' ultimo numero di The Walking Dead, fumetto concluso al numero 193 senza preavviso, arriva questa notizia che rinfrancherà i suoi fan.

